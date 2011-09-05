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Dünya

Türk şantiyelerinde saklanmışlar TRABLUS (A.A)

05 Eylül 2011 14:09

-Türk şantiyelerinde saklanmışlar TRABLUS (A.A) - 05.09.2011 - NATO uçaklarının, Kaddafi ordusuna ait askeri noktalara yönelik bombardımanı sırasında bazı askeri birlikler güvenlik nedeniyle Türklere ait şantiyelerde saklandı. Summa Holding Yöneticisi Sarp Birin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Trablus'ta inşaat işleriyle uğraştıklarını, Libya'daki işleri arasında ''Afrika'nın en büyük binasının'' inşaatının da bulunduğunu belirtti. Libya'da 3 şantiye ile 1 iş kamplarının bulunduğunu ifade eden Birin, Libya'daki olaylar nedeniyle bu yerleri aylar önce boşalttıklarını anlattı. Birin, boşalttıkları şantiyeleri zaman zaman kontrol ettiklerini, şantiyelere yönelik olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Birin, isyanın Trablus'a da sıçraması üzerine uzun süre şantiyeleri kontrol edemediklerini dile getirerek, ''Çatışmaların sona ermesinin ardından yaptığımız kontrollerde NATO bombardımanları sırasında Kaddafi askerlerinin şantiyelerimizde kaldığını öğrendik'' dedi. Kaddafi askerlerinin, şantiyelerinde kaldıklarından bilgilerinin olmadığına dikkati çeken Birin, askerlerin şantiyelerde kalmasının, kaos ortamı nedeniyle artan yağmadan zarar görmeden kurtulmalarını sağladığını kaydetti. Birin, Kaddafi birliklerinin şantiyelerde ne kadar kaldıklarını bilmediğini, muhaliflerin üstünlüğü ele geçirmelerinin ardından askerlerin şantiyeleri terk ettiklerini belirlediklerini ifade etti.

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