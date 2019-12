-TÜRK SANIKLARIN İFADE VERMESİ GECİKECEK BERLİN (A.A) - 10.11.2010 - Almanya'daki bahis skandalıyla ilgili olarak yarın Bochum Eyalet Mahkemesinde ifade vermeleri öngörülen Nurettin G. ve Tuna A. adlı Türk sanıkların ifade vermesinin gecikeceği bildirildi. Bahis bürosu işleten Nurettin G'nin avukatı Joe Theron ile Tuna A'nın avukatı Reinhard Peters, bu konuda yaptıkları açıklamada, ifadelerin iyi bir şekilde hazırlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu konuda acele etmeyeceklerini ifade etti. Bu durumda sanıklar hakkındaki davanın 17 Kasım'dan itibaren hız kazanması bekleniyor. Sözkonusu Türk sanıklarla birlikte haklarında henüz dava açılmamış olan Marijo C, Ante S. ve Deniz C. adlı Türk de Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde 30'dan fazla karşılaşmada şike yapmak ve toplam 1,6 milyon avro para dolandırmakla suçlanıyor. Yaklaşık 1 yıldan beri tutuklu bulunan Marijo C ve Deniz C, 19 Kasım 2009 tarihinde gözaltına alınmıştı.