Türk sanatı uzaya çıktı!

Hafriyat Çeşitli Sanatlar Mekânı yaz boyu süren suskunluğunu Karaköy'de Bir Uzay Sergisi ile bozdu. Türk sanatının uzayla imtihanı olarak algılanan sergide bolca uzay eğlencesi var!

Olur da bir gün bu cennet vatanı bırakıp uzaya gidersek 'Bir müze halinde dünyamızı da yanımızda götürme şansımız var mı?' sorusu ile yola çıkan Hafriyat sanatçıları, İstanbul'un en sıradışı sanat mekânlarından biri olan Hafriyat Karaköy'de uzay hakkındaki yorumlarını sunuyor. Karaköy'de Bir Uzay Sergisi başlığını taşıyan sergide baştan belirtelim bolca uzay eğlencesi var. Türkiye'de deneysel, yerel, çeşitli alanlarda eserler üreten Hafriyat, son sergisi ile çizgisini koruyor. Türk sanatının uzay projesi olan bu 'acayip' sergi 450 yıllık arkadaşlık alt başlığı ile sunuluyor.

Spor ayakkabılı astronot

Uzaylı dostlarımızla hâlâ tanışamadık ama en azından Hafriyat'tan uzaya seslenmek mümkün. Üç katlı sergi mekanının girişi olan orta katta öncelikle sizi mantar biçiminde yerden bitmiş olan sünger uzay canlıları karşılıyor. Uzot adlı bu ilginç eserin çizim ve tasarımı Ekin Saçlıoğlu'na heykele dönüşme aşaması ise Serkan Ağıröz'e ait.

Biraz ileride, bu katın orta yerine yerleştirilmiş vantilatör ve saç maşası kullanılarak üretilmiş bir mekanizma sizi karşılıyor. Bu alet sayesinde tavanda dönen sünger parçasını yakarak kendi yıldız tablonuzu elde edebiliyorsunuz. Dünyalılar İçin Oyun adlı bu ilginç eserin sahibi Juan Otella Lucas. Biraz ileride süngerden bir astronot karşınızda duruyor. Korkarak yaklaştığımız spor ayakkkabılı astronotun sahibi Murat Akagündüz. Alt katta ise Çim City isimli tenekeden bir şehir tasviri her yeri kaplıyor. Bu şehir turuna bizleri sürükleyen sanatçı Antonio Cosentino.

En üst katta ise Ekin Saçlıoğlu'nun uzay boşluğunda kaybolmuş uzay yolcularını resmeden tablosu ve pek çok birbirinden acayip çalışma sergileniyor. Ayrıca üst kattan orta kata projeksiyonla yansıtılan yıldızları zevkle izleyebilirsiniz.

Sergi, sanatçıların aynı mekânda ve yaklaşık iki buçuk ay içerisinde ürettikleri eserler ile kurulmuş. Yerleştirmeler, tablolar, video ve fotoğraf çalışmaları ile dolu dolu tam bir Hafriyat sergisi karşımızda. Zihninizdeki uzay algısı Karaköy'de Bir Uzay Sergisi ile yeni baştan şekillenecek. Sergi 15 Ekim'e kadar açık.

Dünya'mız ekmekten, aç kalmıyoruz

Sergi hakkında fikir vermesi için 'bir garip' diyaloğu açıklıyoruz; (Dünya Müzesi ve 450 Milyon Yıllık Arkadaşlık adlı sergi metninden bir alıntı.)

Bir müze halinde Dünya'mızı da yanımızda götürme şansımız var mı?

Evrendeki her şey bir madde ve enerji karışımıdır arkadaşlar. Eğer dünyayı taşıyabilecek kadar güçlü enerjiyi yıldızlardan alıp absorbe edip, kullanırsak tabii ki mümkün.

Evet mümkün! Dünya'yı alıp içindekilerle beraber...

Çelik halatlarla bağlayıp Dünya'nın yörüngesini değiştirebiliriz. Zaten Ay'ın yörüngesi de her yıl Dünya'dan yarım santim uzaklaşmakta.

Dünya'da birçok şey var. Piramitler var, Ayasofya var, daha birçok güzellikler...

Biz varız.

Biz varız ve ölümsüzlüğü de keşfetmişiz. Artık o kadar kalabalık değiliz. Önemli kaynakları daha az tüketiyoruz. Geliştirdiğimiz, kömür teknolojisiyle çalışan bu aletle Dünya'yı da yanımızda götürmek mümkün. Yeni Dünya'mız ekmekten yapılma.

Hiç aç kalmıyoruz.