'Türk-Rus ilişkilerinde takım elbise dönemi bitti'

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, "Yakın zamanda Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy dostumu ve sayın Radkov’u Türkiye’ye davet edeceğim ve takım elbiseleri çıkartıp kot pantolonlarla gezeceğiz. Türk - Rus ilişkilerinde kültür ve turizm alanında takım elbise dönemi bitmiştir, spor kıyafet dönemine geçiyoruz” dedi.

Çelik, Moskova’da yapılan "Intourmarket (ITM) 2013" turizm ve seyahat fuarına katıldı, Türk stantlarını gezdi.

Çelik, Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy ve Turizm Federal Ajansı Başkanı Aleksander Radkov ile de görüştü.

Vladimir Medinskiy ve Aleksander Radkov Türkiye standında, Rus Vereniki’sini (Bir çeşit mantı) Ömer Çelik’e ikram ettikten sonra görüşmelere başlanıldı. Basına kapalı alanda gerçekleşen görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasındaki stratejik noktalara, ikili ilişkiler ve iş birliği konusunda neler yapılabileceğine değinildiğini anlatan Turizm Federal Ajansı Başkanı Vladimir Radkov, geçen sene 3 milyon 300 bin Rus turistin Türkiye’yi gezdiğini anımsattı.

Radkov, “Türkiye bizim için bir çok konuda stratejik partner ülke haline geldi, Turizm de bu stratejik alanlardan bir tanesidir. Rus turistler en çok Türkiye’yi tercih ediyorlar, geçen sene tatil için 3 milyon 300 bin kişi ziyaret etmişti ama aynı zamanda Türkiye’den de turistlerin artması konusunu stratejik partner olarak değerlendiriyoruz. Bu gün görüşmeler sırasında zaten asıl konu bu ilişkileri ve partnerliği nasıl artırabiliriz ve insanları bilgilendirme açısından ve turistlere burayı cezbetmek konusunda neler yapılabilir nasıl ortak tanıtım programları yapılabilir bu konular görüşüldü. En önemli olarak iki bakan kültürel ilişkilerin artırılması konusunu vurguladılar ve bu kapının özellikle açılması gerektiğine değindiler” dedi.

Bakan Ömer Çelik ise konuşmasında turizm konusunda Rusya ile yapılan işbirliğinden çok memnun olduğunu ve Türkiye olarak Rus kültürünü tanıma, turistik ilişkileri geliştirme konusunda her türlü desteği vermeye hazır olunduğunu söyledi.

Bakan Çelik, “Ben turizmi insani diplomasinin temeli olarak görüyorum sadece bir ekonomik alan olarak görmüyorum dolayısıyla Rus turistlerin Türkiye’de daha iyi hizmet alması için ve daha rahat edebilmeleri için çok özel önlemler alıyoruz. Örneğin iki tanesini söyleyecek olursak Alo 179 adlı bir hat kurduk. Bu hatta Rus turistler doğrudan Rusça olarak her türlü hizmeti alabilecekler, Rus turistler Türkiye’deki hastane ve acil servislerden tıpkı Türk vatandaşları gibi ücretsiz yararlanacaklar” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye tarihine de değinen Çelik, ” Rusya ve Türkiye’nin ortak tarihi hesaba katılmadan bölge ve dünya tarihi yazılamaz, biz bu ilişkilere böyle bakıyoruz.” diyerek iki ülke arasındaki tarihin önemini vurguladı.



Kot pantolon



Rusların Türkiye’de yapmak istediği her türlü kültürel faaliyetini destekleyeceğini ve bu konuda Anadolu’da Rus kültürünü tanıtması için her türlü desteği vermeye de hazır olduğuna değinen Çelik, “Yakın zamanda Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy dostumu ve Sayın Radkov’u Türkiye’ye davet edeceğim ve takım elbiseleri çıkartıp kot pantolonlarla gezeceğiz ve “Şimdi buradan şunu ilan ediyorum; Türk Rus ilişiklerinde Kültür ve Turizm alanında takım elbise dönemi bitmiştir spor kıyafetleri dönemine geçiyoruz” dedi.