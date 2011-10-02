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Yaşam

Türk restoran bakan devirdi

Danimarka’da 15 Eylül’deki seçimler sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Sosyal Demokrat Parti’de büyük bir şok yaşandı

02 Ekim 2011 03:00



T24- Danimarka’da 15 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sosyal Demokrat Parti’de büyük bir şok yaşandı.


Milliyet'in haberine göre,  yeni hükümeti kuracak ve ülkenin ilk kadın başbakanı olacak parti genel başkanı Helle Thorning Schmidt’in sağ kolu ve Maliye Bakanlığı’na getirilmesi neredeyse kesinleşmiş olan Henrik Sass Larsen hakkında Danimarka Gizli Servisi (PET) “Bakan olması güvenlik riski oluşturuyor sakıncalıdır” diye rapor verdi.


Ülke gündemine bomba gibi düşen haberde, Larsen’in motosikletli çete Bandidos üyesi Torben Ohlsen Jensen’in velayet davasıyla ilgili öğle yemeği yediği ve kriminal bir örgüt mensubu ile ilişkisi bulunduğu belirtildi.


Böyle bir görüşmeyle kimsenin Bakanlık koltuğundan olmayacağına işaret edilirken, Larsen’in seçim kenti Köge’de faaliyet gösteren Ertuğrul Karahan ve Murat Kıtır adlı iki Türk’e ait Vanilla adlı kafeye dışarıya masa sandalye atma izni alma karşılığında Sosyal Demokrat Parti’nin yerel teşkilat başkanı Tommy Kamp ile birlikte bedava yiyip içerek rüşvet alma davasının da etkili olduğu bildirildi.



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