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Türk rehineler için Erbil'den zırhlı araçlar gönderildi

Türkiye'nin Başkonsolosluk’ta rehin alınanların bırakılması için Kerkük'ün ileri aşiret liderlerini devreye soktuğu belirtildi

14 Haziran 2014 20:24

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ele geçirdiği Musul’da belirsizlik sürerken, Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın yapan örgütün, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz’ın da bulunduğu 49 rehineyi bırakması için yoğun temaslar sürüyor. Aralarında iki bebeğin de bulunduğu Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin sağ salim serbest bırakılması halinde, rehineleri alıp Duhok üzerinden Türkiye’ye ulaştırmak üzere Erbil’den 10 cipten oluşan araç konvoyu bu sabah Musul yakınlarına gönderildi. 

Ramazan Yavuz ile Felat Bozarslan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Türkiye’nin Başkonsolosluk’ta rehin alınanların bırakılması için dün Kerkük’ün ileri gelen aşiret liderini devreye soktuğu belirtildi. Türkiye aşiret liderleri aracılığıyla IŞİD’e ulaştı ve rehinelerin serbest bırakılması için temaslar yapıldı. 

IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ve konsolosluk görevlilerinin serbest bırakılması halinde Türkiye’ye ulaştırılması için Erbil’de hazırlanan araç konvoyu da Musul’a gitmek üzere yola çıktı. Konsolosluk görevlilerinin Musul’dan Türkiye’ye ulaştırılmasının da Musul-Erbil üzerinden değil, daha güvenli olan Musul-Duhok üzerinden yapılması uygun bulundu.

Türk rehineleri alacak 10 zırhlı cipten oluşan araç konvoyu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Erbil’den ayrıldı. Duhok’a ulaşan konvoy, Musul yakınlarında olacak ve Türk rehineler serbest bırakılırsa Duhok üzerinden Türkiye’ye ulaştıracak.

 

Peşmerge ve IŞİD yine çatıştı

 

Bu arada Musul’un Kürt yerleşim bölgelerinde peşmerge özel kuvveti Zerevani ile Irak Şam İslam Devleti güçleri arasında bugün öğle saatlerinde yeniden çatışma başladı. Bölgedeki kaynaklar IŞİD güçlerinin ikinci kez peşmerge ile çatışmaya girdiğini ve geri püskürtüldüğünü söyledi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani de peşmerge kuvvetlerinin olası bir saldırıya karşı inisiyatif kullanarak Kürt bölgesinin sınırlarını korumaları talimatını verdi. 

Kerkük’ün dış mahallelerinde de Kürt güvenlik güçleri ile IŞİD militanları arasında yer yer çatışma yaşandığı belirtiliyor.

 

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