T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk Profesöre 3.5 milyon Euro'luk ödül

Kanserli hastalarda ameliyat sonrası kalan kanserli hücreleri yok etmek için geliştirdiği aşı dolayısıyla, Prof.Dr.Şahin ödüllendirildi.

27 Ocak 2010 02:00

T24- Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserli hastalar için yaptığı çalışmalardan dolayı Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan tarafından ödüllendirildi.



Kansere karşı geliştirdiği yeni bir aşı sayesinde “G0-Bio-Werttbewert” projesinde en iyiler arasına giren Prof. Şahin, böylece araştırmalarında kullanmak için 3.5 milyon Euro’luk maddi destek aldı.


Aşının son denemelerini yaptıklarını belirten Prof. Şahin, “Bir aksilik olmazsa bir buçuk, iki yıl içinde aşıyı piyasaya sunacağız” dedi. Aşıyı, kanserli hastalarda ameliyat sonrası kalan kanserli hücreleri yok etmek için geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Kansere karşı genetik bir aşıyı yıllar içinde bugünlere getirdik. Eşim Dr. Özlem Türeci’nin de aralarında bulunduğu 200 kişilik ekiple beraber çalışmalarımızı Mainz Üniversitesi’nde yürütüyoruz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24