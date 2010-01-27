Türk Profesöre 3.5 milyon Euro'luk ödül

T24- Almanya’da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserli hastalar için yaptığı çalışmalardan dolayı Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan tarafından ödüllendirildi.





Kansere karşı geliştirdiği yeni bir aşı sayesinde “G0-Bio-Werttbewert” projesinde en iyiler arasına giren Prof. Şahin, böylece araştırmalarında kullanmak için 3.5 milyon Euro’luk maddi destek aldı.



Aşının son denemelerini yaptıklarını belirten Prof. Şahin, “Bir aksilik olmazsa bir buçuk, iki yıl içinde aşıyı piyasaya sunacağız” dedi. Aşıyı, kanserli hastalarda ameliyat sonrası kalan kanserli hücreleri yok etmek için geliştirdiklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Kansere karşı genetik bir aşıyı yıllar içinde bugünlere getirdik. Eşim Dr. Özlem Türeci’nin de aralarında bulunduğu 200 kişilik ekiple beraber çalışmalarımızı Mainz Üniversitesi’nde yürütüyoruz” dedi.