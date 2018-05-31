Türk profesör dünyada cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edenler arasında ilk 100'e girdi

Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kadın hakları ve eşitlik çalışmaları sonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Politikalar Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Acar, dünyada cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele eden ilk 100 insan arasında yer aldı.

Hürriyet'ten Elif Kurgu'nun haberine göre Avrupa Konseyi Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GREVİO) Başkanı olan Prof. Dr. Acar, “Bu listede ismimin geçmesi diğer kadın arkadaşlarıma da cesaret verecektir” dedi. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Apolitical’ın hazırladığı listede Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Bill-Melinda Gates Vakfı Başkanı Melinda Gates de var.



1980’li yıllardan bu yana kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Politikalar Bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Acar’ın Apolitical listesine girdiği haberi, yeni kurulan Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nun tanıtımında duyuruldu. Acar’a müjdeyi platformun kurucusu KAGİDER eski Başkanı Gülseren Onanç verdi. Duygularını Hürriyet ile paylaşan Acar şunları söyledi:



“Eşitlik, Adalet ve Kadın Platformu’nun toplantısına davet etmek için aradıklarında Apolitical’in bu yıl yayınladığı listeye girdiğimi öğrendim. Uzun yıllardır hem Türkiye’de hem de yurtdışında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi için çalışıyorum. Yaptığımız işin uluslararası platformda değer görmesi beni çok mutlu ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW) ve Avrupa Konseyi’nde görevlerim var. Amacımız devletlerin politikalarında bu konularda etki yaratmak. Bu gibi listelere girmek bize de cesaret veriyor. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için uygulamalar devletlere kalıyor. Eğitimde fırsat eşitliğinden kadına yönelik şiddete kadar çok konu var tüm devletleri ilgilendiren. Türkiye’de de benim gibi bu konularda çalışan çok değerli arkadaşlarım var. Umarım ileride onlar da bu listelerde yer bulur. Bu listede ismimin geçmesi diğer kadın arkadaşlarıma da cesaret verecektir. Keşke daha fazla yol alabilsek.”



KADINLAR İÇİN YENİ PLATFORM

FERİDE Acar’ın başarısının Türkiye’ye duyurulduğu toplantıyla, farklı siyasi görüşlerden kadınları bir araya getiren yeni bir kadın platformuna da start verildi. Eski KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç’ın kurucusu olduğu Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’nun amacı kadınlarla ilgili her konuda ortak ses olabilmeyi başarmak ve kadın örgütleri arasında ortak çalışmalara imza atmak olarak açıklandı. Amaçlarının siyasi örgütlenme olmadığının altını çizen Onanç, “Kadın örgütlerinin birbirinden ve çalışmalarından haberdar olmasını, platformun bileşenlerinin duyurularını yapabilmelerini ve kadın etkinliklerinin yayılmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Onanç, 2018’de bir kadın zirvesi yapmayı planladıklarını da söyledi. Farklı dernek ve siyasi partilerden kadınların katıldığı toplantıda Prof. Dr. Fatmagül Berktay ise “Kadınların yüzyıllık yalnızlığının bitmesi gerekir” dedi.