-TÜRK POSTACILARDAN PAKİSTAN'A YARDIM İSLAMABAD (A.A) - 12.10.2010 - Türk posta çalışanları tarafından Pakistan'daki sellerden etkilenen postacılara gönderilen hediyeler, başkent İslamabad'da düzenlenen törenle felaketzede postacılara dağıtıldı. Pakistan Posta Bakanı Mir İsrarullah Zehri'nin ev sahipliğini yaptığı tören, Pakistan Posta Yüksekokulunda düzenlendi. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan'ın da katıldığı törende, ülkenin çeşitli bölgelerinde sel mağduru çok sayıda posta görevlisi hazır bulundu. Törende konuşma yapan Posta Bakanı Zehri, sellerin ülkenin kuzey ucundan güney ucuna kadar her bölgesini etkilediğini, ülkenin altyapısına büyük zarar verdiğini, her sektörün sellerden etkilendiğini ve milyonlarca kişinin mağduriyetine yol açtığını söyledi. Zehri, sellerin binlerce posta çalışanı etkilendiğini ve yüzlerce postacının evsiz kaldığını ya da evini terk ettiğini belirtti. Türk posta çalışanları tarafından yapılan yardımların kendileri için büyük anlam ifade ettiğini kaydeden Zehri, bu yardımlar nedeniyle Türk postacılara teşekkür etti. Daha sonra Türkiye'den posta yoluyla gönderilen yardım malzemeleri felaketzede posta çalışanlarına teslim edildi. Törende, tanınmış halk müziği sanatçıları ve çocuk korosu Pakistan müziğinden örnekler sundu. "Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" şarkısını icra eden keman sanatçısı Nisar Ahmed Han, davetlilerden büyük alkış aldı. Törenden sonra AA muhabirine konuşan İslamamabad Büyükelçisi Hızlan, "Türk insanının Pakistan konusunda duyarlılığının en güzel örneklerinden birini bugün yaşadık. Posta İdaremiz, doğrudan Pakistan Posta İdaresi ile temas ederek buradaki sellerden zarar görmüş posta çalışanlarına yardım paketi hazırlamış, bugün onları sahiplerine teslim ettik. Duyarlılıkları nedeniyle posta çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Pakistan'da Muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 8,5 milyon kişi evsiz kaldı ya da evlerini terk etti, 20 milyondan fazla Pakistanlı sellerden doğrudan etkilendi.