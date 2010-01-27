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Türk pilotlar suçsuz Boeing firması hatalı

THY uçağındaki 3’ü mürettebat 9 kişinin öldüğü kaza hakkında açıklama yapıldı.

27 Ocak 2010 02:00

T24- Hollanda’da geçtiğimiz yıl Şubat ayında İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havalimanı’na 500 metre kala düşerek üçe ayrılan THY uçağının düşmesinde pilotların suçu olmadığı belirtildi.
 


Hollanda basınına açıklama yapan Hollanda Güvenlik Araştırma Konseyi Başkanı Pieter van Vollenhoven “Kazaya uçağın sol irtifa göstergesinin bozuk olması yol açtı. Kazada üretici firma Boeing’in hatalı altimetre göstergesi sorumlu” dedi.


Boeing firması sorumlu


Vollenhoven’in başkanlık yaptığı Araştırma Komisyonu’nun dün yayınlanan raporuna göre otomatik pilotta seyreden uçakta, göstergeler bozulunca, uçağın motorları durdu. Bu nedenle uçak düştü. Hollanda’da avukat olarak çalışan Ejder Köse de konuyla ilgili olarak şunlara değindi: “Araştırma Komisyonu’nun çıkardığı raporda, kazanın uçaktaki mekanizmanın yetersizliğinden kaynaklandığı sonucuna varıldı. Raporda ayrıca Türk pilotlarının kusuru olmadığı da kesin olarak kayda geçti. Böylece bir senelik araştırma, sonuca bağlanmış oldu. Belirtilen sonuçlar mağdur olan yolcuları en azından psikolojik olarak biraz da olsa rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Bundan sonra, Boeing şirketinin hukuken sorumluluğu üstlenmesi ve mağdurların hak ettiği tazminatı vermesi gerekmektedir. ”

Boeing 737-800 tipi ’Tekirdağ’ uçağı, 25 Şubat 2009’da 124 yolcu ve 7 mürettebatıyla Schiphol Havalimanına 500 metre kala düşmüş, 3’e ayrılan uçaktaki 3’ü mürettebat 9 kişi ölmüş, 84 kişi de yaralanmıştı.

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