-TÜRK PARASI ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ ÖDENMEYECEK ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Merkez Bankası, Türk parası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son verildiğini açıkladı. Merkez Bankasından yapılan açıklamada, son dönemde kredilerde görülen artışlar dikkate alınarak, Türk parası zorunlu karşılık oranının 0,5 puan artırılarak yüzde 5'ten yüzde 5,5'e ve yabancı para zorunlu karşılık oranının da 1 puan artırılarak yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildiği bildirildi. Açıklamada, piyasanın likiditesinin yabancı para zorunlu karşılık oranında yapılan artışla yaklaşık 1,5 milyar ABD doları, Türk parası zorunlu karşılık oranında yapılan artışla da yaklaşık 2,1 milyar Türk Lirası azaltılmış olacağı belirtildi. Ayrıca 8 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Türk parası zorunlu karşılıklara, 24 Mayıs 2002 tarihinden itibaren yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödendiği anımsatılan açıklamada, yabancı para zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına 5 Aralık 2008 tarihinde son verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, ''gelecekte zorunlu karşılık oranlarının makroekonomik ve finansal riskleri azaltıcı araçlardan biri olarak daha aktif bir şekilde bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Türk parası zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına da son verildiği'' duyuruldu.