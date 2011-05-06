-TÜRK: ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN MİLİTANIYIZ DİYARBAKIR (A.A) - 05.05.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, ''Bizler Tunus halkından daha fazla özgürlük mücadelesinin militanı olduk, yanında yer aldık. Mısır halkından daha fazla bir direnişi gösterdik. Tunus halkından daha fazla bir direnişi gösterdik'' diye konuştu. DTK'nin, BDP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlediği toplantının ardından konuşan Türk, bugün Kürtlerin, devletin ve hükümetin atacağı adımları tartışmadan, siyasal tutumunu ortaya koyduğu bir gün olduğunu söyledi. Tarihin ve yaşadıkları süreçlerin kendilerine artık, hükümetin ve devletin kafasında Kürt sorununu çözme gibi bir anlayışın olmadığını gösterdiğini ve halkın da bunu gördüğünü ileri süren Türk, ''Bunun için biz talepleri gündeme getirmedik. Hiçbir arkadaşımız talepleri gündeme getirmedi. Siyasal tutumumuz ne olacak? Bu inkar, imha ve tasfiye politikalarına karşı, neler yapmalıyız? Kürtler bugün bu noktada bu yeni bir dönem, yeni bir aşama, yeni bir mücadele olarak değerlendirmekteyiz'' diye konuştu. Kuzey Afrika'da, Ortadoğuda taşların yerinden oynamaya başladığını vurgulayan Türk, şöyle konuştu: ''Özgürlük mücadelesi Ortadoğu ve komşu halkların, bir sloganına dönüştü. Elbette ki, Ortadoğunun en kadim halklarından biri olan Kürtler, bu mücadeleyi çok doğru yorumlayacak, çok doğru okuyacaktır. Ancak, şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bir mukayese yapma gereğini duyarsak, şunu söyleyebiliriz. Bizler Tunus halkından daha fazla özgürlük mücadelesinin militanı olduk, yanında yer aldık. Mısır halkından daha fazla bir direnişi gösterdik. Tunus halkından daha fazla bir direnişi gösterdik. Burada bir gerçeği de görmemiz lazım. Eğer Kürtlerin verdiği mücadeleyi, Türk halkı vermiş olsaydı, inanıyorum bugünkü sistem yerle bir olurdu. Ama burada maalesef statükocu anlayışla, yine bu statükocu anlayışın paralelinde yürüyen halk, Kürt mücadelesinin bu verdiği büyük emeği, büyük bedeli boşa çıkarmaya yönelik sistemin yanında yer aldı. Oysa ki bizim mücadelemiz sadece Kürt halkının özgürleşme mücadelesi değil, tüm halkların özgürleşme mücadelesiydi. İnanıyorum ki, bir gün Türkiye halkı ve diğer halklar da bu mücadelemizi çok iyi anlayacaktır, kavrayacaktır. Eğer biz demokratik direnişimizi yükseltemezsek, birilerinin bize vereceği bir şey yok. Halklar geleceğini belirler, özgür geleceği kendileri yaratır bu inançtayım. Eğer, biz demokrasiyi içselleştiremezsek, demokrasiye inanamazsak, bizim ne kendimize, ne başka halka demokrasiyi öğretecek bir konumumuz, bir durumumuz olmaz. Bu nedenle, haklı mücadelemizi taçlandırmak için, gerçekten demokrasiyi, evrensel hakları, hukuku göz ardı etmeden, ama Kürtlerin hürriyetini, mazlumiyetini ve Kürtlerin bugün haklarından yoksun olduğunu da unutmadan mücadelemizi güçlü hale getirmemiz gerekiyor.'' Türk, 2 gün içinde bu kongrenin toplanmasının aslında çok önemli olduğunu, delegasyonun yüzde 90'nın bu toplantıya katılmış olmasının, Kürtlerin gelecekle ilgili kararlılığını çok açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.