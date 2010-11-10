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Ekonomi

TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜ ÜMİT BOYNER TEMSİL EDECEK   İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 13:26

-TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜ ÜMİT BOYNER TEMSİL EDECEK   İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenecek olan G-20'nin İş Zirvesi kurumu B20 Zirvesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner TÜSİAD adına katılarak Türk özel sektörünü kurumsal olarak temsil edecek. Boyner'in katılacağı yuvarlak masa toplantılarına Rusya, Japonya ve Güney Afrika Cumhuriyeti liderleri başkanlık yapacak. TÜSİAD açıklamasına göre, ''Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme için İş Dünyasının Rolü'' ana teması altında, 4 gündem başlığı bulunan zirvede Ümit Boyner, ''Ticaret ve Yatırım'' konulu yuvarlak masa toplantılarına katılacak. Güney Afrika Cumhuriyeti Başkanı Jacob Zuma'nın liderliğinde toplanılacak ilk oturumda Ümit Boyner, zirve bünyesinde dahil olduğu Doğrudan Yabancı Yatırımlar Çalışma Grubu’nun raporuyla ilgili bulguları Zuma'ya iletecek. ''KOBİ’lerin Fonlanması ve Desteklemesi'' konulu ikinci oturum Rusya Federasyonu Başkanı Dmitry Medvedev, ''Dünya Ticaretini Yeniden Canlandırma'' konulu üçüncü oturum ise Japonya Başbakanı Naoto Kan başkanlığında toplanacak. Ümit Boyner, yuvarlak masa toplantılarının ardından 12 Kasım 2010 Cuma günü B20 katılımcılarından bazıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Devlet Başkanları ile akşam yemeğine katılacak.

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