Türk: Özel ordu kurma fikrimiz yok

T24 - Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) bildirisinde gündeme gelen "Kürt halkının kendi güvenliğini oluşturması" ifadesi tartışma yarattı. Konu Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan DTK Eş Başkanı Ahmet Türk'e soruldu. Türk, "DTK'nın gündeminde özel ordu kurmak yok. Sivil alanda örgütlenmek istiyoruz" dedi.



DTK Genel Başkanı Türk ile yardımcısı Aysel Tuğluk, Cizre Belediyesi'ne ait Eğitim Destek Evi'ni açtıktan sonra belediye binasına yürüyerek gitti.



Bu sırada Türk ve Tuğluk'un arkasından yürüyen çoğunluğu çocuk bir grup, Dörtyol Mevkii'nde güvenlik önlemi alan polise taşlı saldırıda bulundu.



Polis, taş atan grupları gözyaşartıcı gaz ile dağıttı.Cizre'de başka bir grup gösterici ise ilçe girişindeki İdil Yolunu taşlarla barikat kurarak trafiğe kapattı.



Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarına taşla karşılık verilmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri, göstericilere müdahale ederek dağıttı.



Polis, daha sonra barikatları kaldırarak yolu trafiğe açtı.





