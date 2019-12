-TÜRK: ÖZEL ORDU BEYNİMİZDE YOK CİZRE (A.A) - 07.12.2010 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk, ''Birilerinin söylediği gibi özel ordu gibi şey beynimizde yoktur, sivil alanı örgütlemek istiyoruz'' dedi. DTK Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ile Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Türk, BDP Cizre ilçe binasının önünde toplanan partililere yönelik yaptığı Türkçe ve Kürtçe konuşmada, özgürlük mücadelesinin halk ile olacağını, kendilerinin halkın önderi değil, hizmetkarları olduğunu söyledi. Kürt halkının barış ve onurlu bir yaşam istediğini ve bunun için onurlu bir mücadele verdiğini anlatan Türk, şöyle dedi: ''Kürt halkı siyasi, kültürel olmak üzere her alanda eşitlik istiyor. Kürtler, yerlerinde ve bölgelerinde eşit hak ve özgürlükler ile yaşamak istiyoruz. Her zaman özgürlük ve barış için elbette sesiniz daha gür çıkacaktır. Artık değişen bir dünyayı görüyoruz. Hakların ve özgürlüklerin alabildiğince genişlediği bir dünya ama Türkiye'ye baktığımızda hala inkar, imha ve asimilasyon politikalarının yürürlükte olduğunu görüyoruz. Değişmek zorunda bu anlayış. Aslında Kürtler, her zaman barıştan yana oldu; barış elini uzattı ama barış eli hep havada kaldı. Bugün bile baktığımızda insanların yaşamını kaybetmemesi için asker ölmesin, polis ölmesin, gerilla ölmesin diye fırsatlar tanıyor. Bugün İmralı'da sayın Öcalan barış için bir fırsat yarattı ve şunu söylüyoruz; artık gün diyalog ve müzakere, kucaklaşma gönüdür. 'Gelin yaratılan fırsatları kaçırmayalım, halklarımızı sevgi ile kucaklaştıralım' diyoruz. DTK'nin çalışmalarını yapıyoruz. Buraya STK'larla, kanaat önderlerimizle bulaşmak ve onların düşüncelerini almaya geldik. Demokratik Özerklik Projesini halkımıza anlatmak ve halkımızla paylaşmak istiyoruz.'' Türk, son günlerde Türkiye'de DTK'nin projeleri üzerine spekülasyonlar yapıldığını savunarak, ''Biz şunu söylüyoruz: artık Türkiye'yi Ankara'dan yönetemezsiniz, yerindelik ilkesini esas alın. 'Bizim halkımız bundan sonra yerinde ekonomi, kültürel, siyasal ve dilsel alanda yönetime katılsın ve bütün farklılıklarını özgürce yaşasın' diyoruz. Bu, bir ayrışma politikası değil demokratik çağdaş yaşamın bir ihtiyacıdır. Halkımız geçmişte travmalar yaşadı, acılar yaşadı. Sivil alanı örgütleyerek halkımızın sorunlarını anlamak ve bu konuda halkımızı her türlü tehlikelerden korumaya yönelik projeler geliştirmek istiyoruz. Birilerinin söylediği gibi özel ordu gibi şey beynimizde yoktur, sivil alanı örgütlemek istiyoruz'' diye konuştu.