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Kültür-Sanat

Türk oyunu Broadway’de sahnede

Yakup Almelek’in 30 yıl önce kaleme aldığı “The Businessman” adlı oyunu, Amerikalı tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

06 Ekim 2009 03:00

Türkiye’de sahnelenen “Dadı”, “Uyanış” ve “İşadamı” adlı oyunların yazarı olan Yakup Almelek’in 30 yıl önce kaleme aldığı “The Businessman” (İşadamı) adlı oyunu, Amerikalı tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

New York’ta “off off Broadway”e dahil Richmond Shepard Salonu’nda 15 Ekim’de ilk sahnesini alacak olan oyun, Amerikalı oyuncular tarafından İngilizce sunulacak.
Annie Ward tarafından sahnelenecek oyunun yapımcılığını Türk yönetmen Ceyda Aslı Kılıçkıran yaptı.  31 Ekim’e kadar sekiz kişilik oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluşacak oyunda Aydın Devrim adındaki hırslı bir işadamının üç aylık ömrü kaldığını öğrendikten sonra hayatında yaptığı radikal değişiklikler ele alınıyor.

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