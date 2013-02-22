Sanatçı Kadir İnanır, Sinop’ta BDP’lilere yapılan saldırıyı yanlış bulduğunu belirterek "Türk olmaktan mutlu olan Kürt sorununun çözülmesini ister" dedi.

İngiltere’de düzenlenen 18. Londra Türk Festivali’nin açılışında kendisine layık görülen ‘Golden Wings Yaşam Boyu Başarı’ ödülünü almak için Londra’ya gelen ünlü sanatçı Kadir İnanır, Sinop ve Samsun’da BDP milletvekillerinin aralarında bulunduğu Halkların Demokratik Kongresi (HDK) heyetine karşı saldırılarla ilgili Milliyet’ten Nevsal Elevli’ye konuştu.

“Barış sürecine ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundunuz, bazı çevrelerin takdirini bazı çevrelerin tepkisini aldınız. Sinop ve Samsun olayları için ne diyorsunuz?” sorusuna İnanır’ın yanıtı, “Uzatılan barış eli geri çevrilmez, dünyanın hiçbir ülkesinde çevrilmemelidir” oldu.

İnanır, “Yeter, dedi insanlık; barış istiyoruz dediler. Yola çıkıldı, kabul gördü. Geleceğimizi aydınlatacak, mutluluk şarkıları söyleyeceğiz, dedik. Yollara çıktık, barış eli uzatıldı. Karadeniz’in iki şehrinde küçük gruplar, çoğu çocuk, tepki gösterdi. Stratejik hata da olabilir, ama uzatılan barış eli geri çevrilmez. Aklı, vicdanı ve merhameti olan hiç kimse bu eli geri çevirmez” dedi.

İnanır, Karadeniz’in aydınlık yüzünün buna gereken cevabı vereceğini belirterek, “Özgürlük ve demokrasi mücadelemizin en önemli liderleri de Karadeniz’den çıkmıştır, Karadeniz ‘gerici’ bir bölge diye tanımlanamaz. Bu son olay barışa ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun en önemli kanıtıdır” diye konuştu.

İnanır yeni bir slogan başlattığını ve sloganın da ‘Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç’ olduğunu açıklayarak, “25 yıl önce çektiğim siyasi bir filmin adıdır. Devrimcilerle faşistlerin çatışmasını anlatıyordu ve sonunda ben herkese, ‘Milliyetçilik kimsenin tekelinde değildir’ diye bağırıyordum” dedi.

Gerçek Türk milliyetçisinin bu topraklarda yaşayan herkesin eşit haklara sahip olmasını isteyeceğini savunan İnanır, “Türk olmaktan kim mutlu ise, Kürt sorununun çözülmesini ister. Bazı şeyleri büyütmemeliyiz” diye ekledi.