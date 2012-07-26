Türk olimpiyat köyünde ölüm

Londra Olimpiyatları'nda görev yapacak Uluslararası Amatör Boks Birliği Hakem Komitesi'nin Türk üyesi Garip Erkuyumcu, otel odasında ölü bulundu.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre; Garip Erkuyumcu bu sabah saatlerinde kaldığı otel odasında kalp krizi geçirdi.

Erkuyumcu'nun cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Haberi alır almaz otele geldim. Büyük üzüntü içindeyiz” dedi.

Kalbi teklemişti

Erkuyumcu, Macaristan'da yapılan bir dünya şampyionasında Küba-Özbekistan arasındaki bir maçı yönetirken kalp spazmı geçirmişti. Garip Erkuyumcu, boks hakemliği yaptığı sürece tansiyonu yüksek maçlardan sonra kalbinde sıkıntı yaşamıştı.

Aıba kokartlı hakem

AIBA kokartlı hakemlerden olan Erkuyumcu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcılığı görevi de yaptı.

Çok sayıda boks hakem yetiştiren Garip Erkuyumcu, dünya boks hakemliğinde de önemli görevler aldı.

Hakem komisyonu görevinde bulunan Erkuyumcu, AIBA tarafından Londra'da görevlendirilmişti.