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Dünya

Türk öğrenciye terörist muamelesi

Berlin’de Eray Koyuncu adlı öğrenci okulda arkadaşıyla sohbet ederken ’Silahım olsa rastgele tararım’ dedi, başına iş açtı.

26 Nisan 2009 03:00

Berlin’de yaşayan öğrenci Eray Zafer Koyuncu’nun, teneffüste arkadaşıyla sohbet ederken söylediği, ’Silahım olsa sıkar, rastgele tararım’ sözü, hem kendisinin hem de ailesinin başına bela açtı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de ilkokul öğrencisi Eray Zafer Koyuncu’nun (11), teneffüste arkadaşıyla sohbet ederken söylediği ’Silahım olsa sıkar, rastgele tararım’ sözü, hem kendisinin hem de ailesinin başına bela açtı. Hürriyet’ten Aydın Ulun’un haberine göre, okula gelen özel tim, önce iki saat Eray’ı sorguladı sonra evinde arama yaptı. Polis, Eray’ın piyasada satılan plastik tabancasına el koyarken, okul yönetimi Eray’ı okuldan uzaklaştırdı. Koyuncu ailesi, oğullarının devlet tarafından ellerinden alınacağı korkusuyla, Eray’ı Türkiye’ye gönderdi.

Anne Neriman Koyuncu, hiperaktif olduğu için tedavi gören ve sorgulama sırasında polisin karşısında titreme nöbeti geçiren oğlu Eray’ın durumunun doktor raporlarıyla tespit edilmesine rağmen, bunun dikkate alınmadığını vurguladı. Neriman Koyuncu, "Oğluma yapılan uygulamaların ve alınan kararların hukuk dışı ve keyfi olduğunu hem avukatımız, hem de psikoloğumuz söyledi. Hukuki tüm haklarımızı arayacağız. İki çocuğumla beraber Türkiye’ye kesin dönüyorum" dedi.

Arkadaşı ihbar etti

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Wedding semtindeki Gottfried -Röhl - Grundschule okulunun 6’ncı sınıfında okuyan Eray’ın teneffüste arkadaşına söylediği, ’Silahım olsa sıkar, rastgele tararım’ sözlerini bir başka çocuğun okul yönetimine ihbar ettiğini belirten anne Koyuncu, "Okulun müdiresi, ’Ben ve okulumuz hayati tehlike altında’ deyip polis çağırıyor. Özel polislerin geldiğini ve oğlumun iki saate yakın sorgulandığını ben çok sonradan öğreniyorum. Eşimle beraber okul yönetiminin çağrısı üzerine çok şaşırdık. Oğlumuz katil adayı, biz de onun terörist ailesi gibiydik. İfademizden sonra evimize gelen polis çocuğumun odasında arama yaptı ve tabanca olup olmadığın sordu. Oğlum da gitti oyuncakların içindeki tabancayı çıkardı. Polis gülerek tabancayı alıp bir naylonun içine koydu" dedi.

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