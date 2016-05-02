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Dünya

"Türk öğrenci, Erasmus'a gittiği Viyana'da mültecilerin tecavüzüne uğradı" iddiası

Afgan mültecilerden biri tecavüz suçlamasını kabul etti

02 Mayıs 2016 11:31

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Erasmus değişim programı kapsamında ülkede bulunan 21 yaşındaki bir Türk öğrenci üç Afgan mültecinin tecavüzüne uğradığı iddia edildi.Hürriyet, saldırının ardından yakalanan Afgan mültecilerden birinin tecavüz suçlamasını kabul ettiğini duyurdu. 

Olay, 22 Nisan’da Praterstern tren istasyonunda meydana geldi. 16 ile 17 yaşlarındaki mültecilerin, istasyondaki tuvalete giren Türk öğrenciyi takip ettiği aktarıldı. Mültecilerin öğrencinin tuvalete girmesini bekledikleri, ardından genç kadına saldırıda bulundukları belirtildi. Kadının tuvaletten çıkmamasından şüphelenen bir arkadaşı ise, Türk öğrenciyi tuvalette zemine uzanmış, yaralı bir halde buldu. Afgan mültecilerin Türk öğrencinin bağırmasını engellemek için kafasını defalarca klozete vurarak yaraladığı belirtildi. 


Yeni güvenlik sistemleri



Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan mültecilerin, önce “aşırı alkollü olduklarını ve hiçbir şeyi hatırlamadıklarını” söylediği, daha sonra içlerinden birinin suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. 

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