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Yaşam

Türk Ocakları’ndan bahar şenliği

09 Mayıs 2009 14:40

Türk Ocakları tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Türk Ocakları Genel Merkezi'ndeki etkinlik kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu. Genel merkezin bahçesine kurulan hayır pazarında ev yapımı ürünler satıldı.

Türk Ocakları Kadın Kolları Başkanı Prof. Dr. Filiz Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Ocaklarının Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden olduğunu söyledi.

Tüm amaçlarının, devletin ve milletin devamını sağlayacak faaliyetler yapmak olduğunu anlatan Avşar, bu kapsamda gençlere destek verdiklerinianlattı.

Avşar, her yıl düzenledikleri etkinlikler kapsamında, ev yapımı ürünlerin satıldığı hayır pazarları kurulduğunu belirterek, buradan elde edilen gelirlerle 75 öğrenciye burs verdiklerini kaydetti.

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