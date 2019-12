-Türk mutfağı New York Times'da NEW YORK (A.A) - 02.10.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times (NYT), haftasonu ekinde Türk mutfağına geniş yer verdi. Gazetenin haftasonu yayınlanan gezi ekinde, fotoğraflarla Türk mutfağına tam sayfa ayrılarak İstanbul'da yemek yenilmesi gereken restoranlar sıralandı. Liesl Schillinger tarafından kaleme alınan ''İstanbul'u Tatmak'' adlı yazıda, İstanbul'un minareleri, Arnavut kaldırımları, Boğaz'ı ve Kapalı Çarşısıyla New York'tan farklı olsa da aslında iki şehrin aynı dinamik enerjiye sahip olduğu yorumu yapıldı. Yazıda İstanbul'da çok sayıda restoran, kafe, meyhane olduğu belirtilerek İstanbul'u ziyaret edenlerin nerede yemek yiyeceklerine karar vermede epey şaşkınlık yaşadıkları, İstanbul'da sayısız seçenek olduğu kaydedildi. Yazıda İstanbul'un gözde restoranlarında yenmesi gereken yemekler ve fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgi verildi.