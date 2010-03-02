T24 LogoT24 Logo
Politika

Türk Musevi Cemaati: İlişkiler zedelenir

Türk Musevi Cemaati, 1915 olaylarının ''soykırım'' olarak tanınmasını isteyen tasarının kabulü ihtimali üzerine konuştu.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Türk Musevi Cemaati, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde oylanacak olan, 1915 olaylarının ''soykırım'' olarak tanınmasını isteyen tasarının kabul görmesi durumunda ''Türkiye-ABD ilişkilerinin zedeleneceği ve bu durumun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de hiçbir katkı sağlamayacağı'' görüşünü taşıdıklarını bildirdi.

Türk Musevi Cemaati'nden yapılan yazılı açıklamada, tarihi olayların tarihçiler tarafından çözümleneceği görüşünü muhafaza ettikleri vurgulanarak, Türk Musevi Cemaati'nin ulusal çıkarların gözetilmesi ve korunması noktasında, geçmişte olduğu gibi bugün de geleneksel duyarlılığını göstermeye titizlikle devam ettiği belirtildi.

Türk Musevi cemaatinden konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

"04 Mart 2010 tarihinde, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu'nda oylanacak olan 252 numaralı karar tasarısı konusunda çeşitli basın kuruluşları tarafından Türk Musevi Cemaati'nin görüşünün talep edilmesi üzerine, aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesinde yarar görülmüştür:

Türk Musevi Cemaati, tarihi olayların parlamentolar tarafından değerlendirilmesinin gerçekçi olmadığı ve tarafların çıkarlarına hizmet etmediği, bunun ancak tarihçiler tarafından çözümlenebileceği görüşünü muhafaza etmektedir.

Söz konusu tasarının komisyonda kabul görmesi durumunda, Türkiye-ABD ilişkilerinin zedeleneceği ve bu durumun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de hiçbir katkı sağlamayacağı görüşünü taşımaktayız.

Türk Musevi Cemaati, ulusal çıkarlarımızın gözetilmesi ve korunması noktasında, geçmişte olduğu gibi bugün de geleneksel duyarlılığını göstermeye titizlikle devam etmektedir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24