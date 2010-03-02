Türk Musevi Cemaati: İlişkiler zedelenir

T24 - Türk Musevi Cemaati, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde oylanacak olan, 1915 olaylarının ''soykırım'' olarak tanınmasını isteyen tasarının kabul görmesi durumunda ''Türkiye-ABD ilişkilerinin zedeleneceği ve bu durumun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de hiçbir katkı sağlamayacağı'' görüşünü taşıdıklarını bildirdi.



Türk Musevi Cemaati'nden yapılan yazılı açıklamada, tarihi olayların tarihçiler tarafından çözümleneceği görüşünü muhafaza ettikleri vurgulanarak, Türk Musevi Cemaati'nin ulusal çıkarların gözetilmesi ve korunması noktasında, geçmişte olduğu gibi bugün de geleneksel duyarlılığını göstermeye titizlikle devam ettiği belirtildi.



Türk Musevi cemaatinden konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:



"04 Mart 2010 tarihinde, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu'nda oylanacak olan 252 numaralı karar tasarısı konusunda çeşitli basın kuruluşları tarafından Türk Musevi Cemaati'nin görüşünün talep edilmesi üzerine, aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesinde yarar görülmüştür:



Türk Musevi Cemaati, tarihi olayların parlamentolar tarafından değerlendirilmesinin gerçekçi olmadığı ve tarafların çıkarlarına hizmet etmediği, bunun ancak tarihçiler tarafından çözümlenebileceği görüşünü muhafaza etmektedir.



Söz konusu tasarının komisyonda kabul görmesi durumunda, Türkiye-ABD ilişkilerinin zedeleneceği ve bu durumun Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de hiçbir katkı sağlamayacağı görüşünü taşımaktayız.



Türk Musevi Cemaati, ulusal çıkarlarımızın gözetilmesi ve korunması noktasında, geçmişte olduğu gibi bugün de geleneksel duyarlılığını göstermeye titizlikle devam etmektedir."

