'Türk milliyetçisi hukukçular'dan çözüm süreci hakkında suç duyurusu

Kendilerini “Türk milliyetçisi hukukçular” olarak tanımlayan eski Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz ve beraberindeki dört avukat dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na; çözüm sürecinin aktörleri olarak ifade ettikleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile BDP ve DTK’dan Pervin Buldan, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk ve Altan Tan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, dilekçede, “Türk devleti Cumhuriyeti ve devleti varlığını tehlikeye düşürmek” iddiasıyla kamu davası açılması istendi. Üç sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, İmralı ile yapılan görüşmeler ve sonrasında yaşanan olaylarla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve Türk ulusunun aşağılanma suçları işlendiği ileri sürüldü. Savcılık dilekçeyi usulen işleme aldı.

Öte yandan, kendilerine Genç Türkler diyen bir grup da Ankara Adliyesi’ne gelerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi talebiyle süreç aleyhine suç duyurusunda bulundu. Grup, AKP ve BDP hakkında “kapatma” talep etti.