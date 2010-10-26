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‘Türk milletinin yaşlanması için yıllarca gayret sarfettiler’

Başbakan katıldığı bir nikahta, Türkiye’nin nitelikli nesillere ihtiyacı olduğunu söyledi...

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin nitelikli nesillere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, yıllarca Türk milletinin kökünü kurutmak için çalışanların, milletin yaşlanması için gayret sarfedenlerin olduğunu belirtti. 

Edoğan'ın üç çocuk isteğinin altında yatan nedeni şöyle açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan, yeni evli çiftten 3 çocuk istedi.


Ankara İl Genel Meclisi Üyesi Filiz Altunay ile Şükrü Murat Akaycan’ın dün nikah şahitliğini yaptı. Atakule Nikah Salonu’ndaki törende  Erdoğan  damada hitaben “Erkekler aile cüzdanını pekiyi saklayamazlar. Aradığın zaman rahat bulayım dersen bunu Filiz kızımıza verelim” diyerek cüzdanı geline verdi. Çifti tebrik eden Erdoğan, en az 3 çocuk beklediğini dile getirdi. Ülkenin, milletin nitelikli nesillere ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, yıllarca Türk milletinin kökünü kurutmak için çalışanların, milletin yaşlanması için gayret sarfedenlerin olduğunu ifade etti. Bugünkü nüfus artışına göre 2037’de Türkiye nüfusunun yüzde 60’ının 65 yaşın üzerinde olacağını belirten Erdoğan, “Bunun için, duyarlılığı olan bütün kardeşlerimi hassas olmaya, bu konuda dikkatli olmaya özellikle davet ediyorum. Sorumluluk mevkisindeki bir insan olarak, Başbakan olarak, vatanımı, milletimi çok sevdiğim için böyle bir hassasiyeti her gittiğim nikahta, toplantıda hatırlatıyorum” dedi. 


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