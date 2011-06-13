'Türk milleti MHP'yi sahiplendi'

T24

Bahçeli, seçim sonuçlarını bir basın toplantısıyla değerlendirmek yerine yazılı açıklama yapmayı tercih etti. "Milletin MHP'ye tekrar muhalefet görevini verdiğini, Türk milletinin bu tercihine sonuna kadar saygılı olduklarını" vurgulayan Bahçeli'nin açıklamasının tam metni şöyle:

"Türkiye, çok partili siyasi hayata geçildiğinden bu tarafa 17. Milletvekili Genel Seçimini gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda milli irade tecelli etmiş ve kararını vermiştir.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Adalet ve Kalkınma Partisi geçerli oyların yaklaşık yüzde 50’sini alarak üçüncü defa tek başına iktidara ulaşmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ise yine kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 13 oy oranıyla 54 milletvekili kazanmış ve Meclis’in üçüncü partisi olmuştur. (MHP'nin milletvekili sayısı açıklamadan sonraki saatlerde 53'e düştü - T24)

Seçim sonucuna göre aziz milletimiz Milliyetçi Hareket Partisi’ne muhalefet görevini vermiştir.

Partimiz, büyük Türk milletinin tercihine sonuna kadar saygılıdır.



'MHP'yi baraj altında bırakmaya çalıştılar'



Ne var ki Milletvekilliği Genel Seçimi arifesinde sahnelenen oyunlar ve senaryolar birçok açıdan düşündürücü ve tartışmaya açık bir durumu da ortaya çıkarmıştır.

Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönük alçakça saldırılar, tahrikler ve tertipler demokrasimizin beyaz sayfasına kara bir leke olarak geçmiştir.

Partimizi baraj altında bırakmaya dönük kirli bir kampanya, merkezinde AKP’nin bulunduğu geniş bir ittifak tarafından tüm gücüyle icra edilmiştir.

Kamuoyunu yönlendirmek maksadıyla sürekli olarak ilan edilen anketler, Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik psikolojik operasyonun önemli bir unsuru olmuştur.

MHP’nin temsil edilmediği bir Meclis yapısının hayat bulması ve gerçekleşmesi için insaf, vicdan, haya, hukuk ve ahlak dışı her türlü yola başvurulmuştur.





YSK kararı oynanan oyunun parçası mı?



Hatta Yüksek Seçim Kurulu’nun, partimizin ihraç ettiği bazı milletvekili adayları ile ilgili yanlı tutumu ve işi yokuşa süren tavrı son derece yakışıksız olmuş ve oynanan oyunların bir parçası olduğu şüphesini güçlendirmiştir.

Çifte standartlı bu uygulamanın öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi’ni kamuoyu nezdinde zor durumda bırakmaya dönük olduğu kuşkusuzdur.

Bugün bile, partimizden istifa eden bazı milletvekili adaylarının bir kısım medya organında seçilmiş gibi gösterilmesi utanç ve esef verici olmuştur.

Ayrıca AKP hükümeti devletin tüm imkânlarını ve kamu görevlilerini utanmadan seferber etmiş, adaletsizliği ve eşitsizliği her alana yayarak siyasi propaganda yapmıştır.





'Erdoğan'ın iftira, hakaret ve tezgâhlarına hedef olduk'



Başbakan Erdoğan’ın; iftiralarının, ağır hakaretlerinin ve tezgâhlarının hedefinde partimiz yer almıştır.

Buna rağmen Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi’ni sahiplenmiş ve yalnız bırakmamıştır.

MHP’siz siyaset tanzimine yönelik girişim ve çabalar akamete uğramış; partimizi Meclis dışında bırakmaya dönük sistemli, planlı, tuzak ve komplolar milletimizin kararlılığına çarpmış ve sonuçsuz kalmıştır.

Her ne pahasına olursa olsun; Türkiye’nin önündeki zorlu ve engellerle dolu yolda, millet yararı için gerekli her türlü çalışma ve mücadele kararlılıkla yerine getirilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi her türlü kışkırtma ve saldırı altında oluşan millet desteğini önemsemekte ve çok değerli bulmaktadır.

Bundan sonra partimiz, milletimizin daha çok desteğini almak için tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte yekvücut olacak ve mutlaka iktidar hedefine ulaşacaktır.

Çok meşakkatli seçim süresinde fedakârca çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin güçlü bir şekilde Meclis’te temsil edilmesi için oylarıyla yardımını ve desteğini esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve Türk siyasetine hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum."



