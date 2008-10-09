Türk Metal'e ağır suçlama

Türk- İş'e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Merkezi tarafından, yönetim kurulu ile birlikte görevden alınan Manisa Şube Başkanı Mehmet Ali Özaltın, sendikanın Ergenekon zanlılarına önemli maddi destek sağladığını iddia etti.



Türk Metal Sendikası'nın, Ergenekon soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan Ergün Poyraz'ın kitaplarını finanse ettiğini, binlerce kitabını bedava dağıttığını, avukat Kemal Kerinçsiz'in faaliyetlerine finansal destek sağladığını savunan Özaltın, ayrıca sendikaya ait ART Televizyonu'nun, yayınlarıyla da Ergenekon örgütünü desteklendiğini ileri sürdü.



Savcı Zekeriya Öz'e ifade vermek istediğini belirten Özaltın, ART Televizyonu'na Manisa'daki çeşitli fabrikalardan reklam almayı kabul etmedikleri için de 1993 yılından bu yana yürüttüğü Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanlığı görevinden, yönetim kuruluyla birlikte alındığını iddia etti. Özaltın, "Toplu sözleşmelerde fabrikalardan ART Televizyonu için reklam almamız istendi. Sendikacı olduğumuzu, televizyoncu ya da reklamcı olmadığımızı söyleyerek talebi reddettim. Bu yüzden, genel merkezden gelen birileri bizi görevden aldı. Sendikanın da kilitlerini değiştirmişler. Seçimle geldiğimiz görevimizin başına dönemiyoruz. Bundan sonra gereken neyse onu yapacağız" dedi.



Ankara'dan Manisa'ya gelen Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Aslıyüce ise, "Manisa da yönetim değişikliği gerekiyordu. Bu yüzden Özaltın'ı ve 5 yöneticiyi görevden aldık" diye konuştu.



RAKİP SENDİKA: İDDİALAR CİDDİ



Bu arada, DİSK'e bağlı rakip sendika Birleşik Metal- İş'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Görevden alınan Özaltın'ın iddialarının ciddiye alınması gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İddiaya göre, Türk Metal, parasal kaynaklarını darbecilik suçlamasıyla soruşturulan kişi ve kurumlara ciddi miktarlarda aktarmıştır. 12 Eylül darbesinde sermaye ve askeri yönetim tarafından palazlandırılan bir sendikanın, bu tür ilişkilerin içinde hatta merkezinde olması şaşırtıcı değildir. İlgili kurumlar bu iddiaları ciddiye alarak üzerine gitmelidir."





