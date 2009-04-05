Türk Metal Sen'de Pevrul Kavlak dönemi

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığı'na Pevrul Kavlak seçildi.



Türk Metal Sendikası'nın Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan 13. Olağan Genel Kurulu'nun 3. gününde seçimler yapıldı.



Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlığındaki tek listeyle gidilen seçimlerde Kavlak, 259 delegenin 256'sının oyunu alarak genel başkan seçildi.



Muharrem Aslıyüce Genel Sekreter olurken, Mehmet Soyupek Genel Mali Sekreterlik, İsmail Dursun Genel Teşkilatlandırma Sekreterliği, Yavuz Gökçe de Genel Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreterliği görevlerine getirildi.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan ve 34 yıldır Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığını yürüten Mustafa Özbek, yeniden aday olmamış ve sendikanın 13. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği mektupla teşkilata veda etmişti.



Türk Metal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak 2009 istatistiklerine göre, 340 bin 705 üye sayısıyla Türkiye'de üye sayısı en fazla sendika konumunda.

