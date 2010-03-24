'Türk' meslekten atılsın!

T24 - Türk Mimarlar Odası’nı örnek gösteren BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, 'Türk' kelimesinin ayrımcılık çağrıştırdığını söyledi. BDP konuyu Meclis gündemine taşıyacak.



Barış ve Demokrasi Partisi, bazı meslek örgütlerinin isimlerinin başındaki ‘Türk’ ifadesinin kaldırılması önerisinde bulunacak.



NTV'nin haberine göre Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Birdal, "Ben de Türküm ama bu tür isimler ayrımcılık çağrıştırıyor" dedi. Örnek veren Birdal, Türk Mimarlar Odası yerine örneğin Türkiye Mimarlar Odası denmesi gerektiğini belirtti.



BDP milletvekili, bu konuda kanun teklifi hazırladıklarını ve yarın Meclis Başkanlığı’na vereceklerini söyledi.

