Türk malı otomobil için teşvik ve destek verilecek

T24- Hükümet programında ekonomiye de geniş yer veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen reformların ekonominin kırılganlığını azalttığını ve yaşanan küresel krizin test süreci olduğunu söyledi. Enflasyon hedeflerinin 3 yıllık vadede belirleneceğini belirten Erdoğan dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının süreceğini söyledi. İstanbul'un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer almasını hedeflediklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, nükleer enerjide kararlı olduklarını söyledi.

Başbakan’ın hükümet programında ekonomiye ilişkin planları özetle şöyle:



Temel amaç finansal istikrarı korumak



• Ekonomik politikalarımızın temel hedefi, insanımızın mutluluğunu ve refahını artırmaktır.

• 2002 yılında 23,5 milyar dolar olarak devraldığımız IMF borcunu şu an itibarıyla 4,7 milyar dolara indirmiş durumdayız. Küresel kriz sürecinde tek bir bankamız batmadı, borç faiz sarmalına girmedik, finansal piyasalarda çalkantılar yaşamadık. Önümüzdeki dönemde de temel amacımız istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, istihdamı artırmak, fiyat istikrarını sürdürmek, mali dengeleri sağlamlaştırmak ve finansal istikrarı korumaktır.



• Önümüzdeki dönemde kamu harcamalarında kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik vereceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek para politikamızın temel amacıdır. Bununla birlikte para politikamız, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecektir. Tek haneli rakamlara inmiş olan enflasyon ve faiz oranlarını kalıcı hale getireceğiz, enflasyon hedeflemesi para politikası olmaya devam edecektir.



Dalgalı kur politikasına devam



• Hükümetimiz ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri 3 yıllık vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. Dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasını sürdüreceğiz. Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecektir.



İstanbul finans merkezi olacak





• İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesini hayata geçiriyoruz. Burada vizyonumuzu, İstanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel bir finans merkezi olması şeklinde belirledik. Bu amaca yönelik olarak ilan ettiğimiz strateji ve eylem planını titizlikle uyguluyoruz. Bu faaliyetlerimizle İstanbul'un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer almasını hedefliyoruz.

• Ekonomik ve siyasi alanda oluşturulan güven ve istikrar ortamı sonucunda, ekonominin dış kaynak ihtiyacından fazla sermaye girişi yaşanmıştır. Bu sayede Merkez Bankası brüt döviz rezervi, 2002 yılı Kasım ayında 27 milyar dolar seviyesinden 30 haziran 2011 itibariyle altın dahil 99,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.







Nükleer santrallerde kararlı





• Cari açığı daha düşük seviyelere indirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payını artıracağız. Bu amaçla nükleer santrallere yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz.





• Gelecek dönemde başta makine ve otomotiv olmak üzere, demir-çelik, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ile kimyevi maddelerin, ihracat stratejisinin lokomotif sektörleri olmaya devam edeceğiz.





• Üretim ve ihracatın ithalata olan bağımlılığını azaltmak amacıyla ara malı ve yatırım mallarında yurt içi üretim kapasitesini artırıcı politikaları sürdüreceğiz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar. Bu Hükümet döneminde, 2015 yılı itibariyle ihracatımızı 200 milyar dolara ulaştırmış olacağız.





• 2012-2014 dönemini kapsayacak orta vadeli programımızı önümüzdeki aylarda açıklayacağız. Orta vadeli programı, mevcut küresel ekonomik gelişmeler ışığında, krizin etkilerinin özellikle gelişmiş ekonomilerde bir süre daha devam edeceğini dikkate alan ihtiyatlı bir yaklaşımla hazırlayacağız.









Uzun vadeye ve TL'ye teşvik

• Güven ortamının korunması ve büyümenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi için en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Ayrıca bütçe dengelerinin kalıcı bir şekilde tesisi ve diğer tedbirlerle cari açığı sürdürülebilir seviyelere çekerek, bankalarımızın ve özel sektörümüzün güçlü bir sermaye yapısıyla çalışmasını sağlayacağız. Özel sektörün ve hane halkının borçlanmalarında, daha makul miktarları, uzun vadeleri ve para birimi olarak Türk lirasını tercih etmelerini teşvik edeceğiz.







• 2010'da turist sayısı 29 milyon kişiye gelirler de 21 milyar dolara yükseldi. Bu ivmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.





Avrasyanın üretim üssü



• Önümüzdeki dönemde İŞKUR'a kayıtlı her işsizin bir 'iş ve meslek danışmanı' olacak ve işsizlerimize birebir hizmet verecektir.





• Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla çocuk bakımevleri ve kreş hizmetleri için teşvik uygulamasını hayata geçireceğiz.





• Sanayide uzun dönemli vizyonumuz orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olmaktır.





• 2009 yılında uygulamaya başladığımız yeni yatırım teşvik sistemini geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz.





• Önümüzdeki dönemde, dünya piyasalarında yer bulabilen Türk Malı otomobilin üretilebilmesi için gereken destek ve teşvik mekanizmasını harekete geçireceğiz.





• Ülkemizin çeşitli alanlardaki ihtiyacını karşılamak üzere çok amaçlı hava araçlarının üretilmesini de destekleyeceğiz.





• Su kaynaklarının etkin ve bütüncül kullanımı için su kaynakları yönetimi modelini gerçekleştireceğiz.''





• Önümüzdeki dönemde, tarımsal desteklemeleri, tarım havzaları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulayacağız.''





• Önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendireceğiz.





• Termik kaynaklar ile başta rüzgar enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından da yararlanarak, bu iki alanda toplam 4.800 MW kurulu güce sahip yeni santralleri devreye sokacağız.





• Nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalarımız hızlandıracağız.





• Bütün bu yeni kapasitelerin eklenmesiyle şu an itibarıyla yaklaşık toplam 50.000 MW olan elektrik kurulu gücünü 2015 yılında 62.000 MW'a çıkarmaktır.





• Önümüzdeki dönemde, maden aramalarını artırmaya ve jeotermal potansiyelimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca denizlerimizde kendi gemilerimizle araştırma yapmaya başlayacağız.





• Hedefimiz, bölünmüş yol uzunluğunu 2015 yılında 26.00 kilometreye ulaştırmaktır.



