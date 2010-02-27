Türk malı elektrikli otomobili Mia, Fransa’da üretilecek

T24

Yüzde 66’sı bizim olacak

Üstü açık oto uzmanı



Sözümüzü tuttuk kolay okunsun diye Mia dedik

Türkiye’nin Fransa’daki en büyük yatırımı olacak

Peugeot ve Citroen’e elektrikli araç üretti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle ilk Türk Malı elektrikli otomobil üretimi için geçen yıl ortaklık kuran ünlü tasarımcı Murat Günak ve fütürist Alphan Manas, ilk modelleri ‘Mia’yı önümüzdeki hafta kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm dünyaya tanıtacak. Murat Günak tarafından tasarlanan küçük sınıfta yer alan 3 kapılı Mia, iki ortağın 20 milyon Euro’ya satın almak için niyet mektubu imzaladığı Fransız Heuliez tarafından üretilip eylül ayında satışa sunulacak. Alphan Manas, Mia’nın Fransa’da üretileceğini ancak daha sonra devreye girecek 4 kapılı sedan ve 4x4 modeli ise arkalarına güçlü bir Türk ortağını alarak Türkiye’de üretmek istediklerini söyledi. Bu yatırım geçtiğimiz aylarda Renault’un yeni Clio yatırımını Türkiye yerine Fransa’da üretmesi için baskı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi de sevindirdi.Murat Günak’la geçen yılın sonunda ‘fikir ortaklığı’ yaparak, Türk Malı elektrikli otomobil projesinin finansman tarafıyla ilgilenen Alphan Manas, Fransız niş otomobil üreticisi Heuliez’in 20 milyon Euro’ya yüzde 66’sını alacaklarını belirterek, “Şirketin geri kalan hissesi ise Fransız hükümetine ve yerel yönetimlere ait. Dolayısıyla elektrikli araç üretimi konusunda Fransa’dan büyük destek almış olacağız. Biz 20 milyon Euro kaynak aktarırken, şirketin yüzde 34 ortağı olan Fransız hükümeti ve yerel yönetim de 10 milyon Euro kaynak aktaracak” dedi.10 gün içinde Heuliez’i almak için bankaya 20 milyon Euro’luk teminat göstereceklerini kaydeden Manas, bu para için kısa sürede fon oluşturacaklarını belirtti. 20 milyon Euro’luk yatırımla Heuliez’in borç yükünden kurtulacağını kaydeden Manas, şöyle konuştu: “Heuliez çok önemli bir otomotiv şirketi. Köklü bir geçmişi var. Özellikle 800 milyon Euro’luk convertible (üstü açık) otomobil pazarında Avrupa’da yüzde 20’lik pazar payına sahip. Bu alanda zaten 3 büyük firma var. İlki Magna ikincisi Karma üçüncüsü ise Heuliez. Karma iflas ettiği için Magna tarafından satın alındı. Dolayısıyla iki firma kaldı. Peugeot 206 CC ve Opel Tigra’yı Heuliez üretti. Bu şirket iflas etmeden önce 100 milyon Euro ciroya sahipti. Şimdi bizim sağlayacağımız 20 milyon Euro ve şirketin diğer ortağı Fransız hükümetinin sağlayacağı 10 milyon Euro’yla nakit akışını sağlıklı bir hale getirip, yeniden atağa kalkacaklar.”Dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak, “2009 yılı sonunda Hürriyet’e yaptığımız açıklamada, 2010 yılında geliştireceğimiz 3 elektrikli model vitrine çıkartacağımızı açıklamıştık. İşte sözümüzü tutarak bu modellerden ilkini Cenevre’de dünyaya tanıtacağız. Küçük sınıfta yer alan bu 3 kişilik otomobile ‘Mia’ ismini verdik. İtalyanca ‘Benim’ anlamına gelen Mia’yı kolay söylendiği ve okunduğu için tercih ettik. Araçta oturma düzeni 1 önde 2 arkada şeklinde” dedi. Cenevre Fuarı’yla birlikte Mia için sipariş almaya başlacaklarını kaydeden Günak, Heuliez firması tarafından üretilecek aracın Eylül ayında satışa sunalacağını kaydetti. Diğer iki model üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Günak, “Biz şimdi 4 kapılı bir sedan aile otomobili bir de arazi aracı üstünde çalışıyoruz. Bunları da en kısa süre içinde vitrine çıkartacağız” diye konuştu.Fransa Endüstri Bakanı Christian Estrosi’nin bu yatırıma oldukça sıcak baktığını belirten Alphan Manas, “Bakan, bu girişimin Türkiye’nin Fransa’daki en büyük yatırımı olacağını söylüyor. Ayrıca, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde yeni bir başlangıç yapacağına inanıyor” dedi. Alphan Manas, Fransız şirketle ilgili gelişmeleri şöyle anlattı: “Fransızlar bu yatırıma sıcak bakıyorlar ancak fabrikanın Türkiye’ye taşınmasını istemiyorlar. Daha önce benzer bir durumla karşılaşmışlar. Kısa bir süre içinde Fransa’ya şirkette yapılacak yatırımları ve gelecekle ilgili projeleri anlatan bir rapor sunacağız. Ancak, tek başına bir yatırımcı olarak, teklif vermem yeterli değil. Arkamızda Türkiye’nin de desteği olmalı. Eğer arkamıza güçlü bir Türk ortak alırsak, Mia’dan sonra Fransa’daki kapasite dolacağı için geliştireceğimiz 4 kapılı sedan ve 4x4 arazi aracını Türkiye’de üretebiliriz.”Heuliez’in bugüne kadar Peugeot ve Citroen olmak üzere bir çok firmaya elektrikli araç ürettiğini söyleyen Alphan Manas, toplam üretimin 7 bini bulduğunu kaydetti. Manas, “Zaten şirketin en büyük avantajı sadece bir alanda üretim yapmıyor olması. Bugün sadece elektrikli otomobil üretmek için kurulan bir fabrika çok avantajlı olmaz. Heuliez ise bir taraftan elektrikli araç üretebilirken, diğer taraftan üstü açık otomobil konusunda uluslararası markalara fason araç üretebiliyor. Biz bu avantajı kullanacağız” dedi. Manas, fason üretimin şirketin nakit akışını sağladığını belirtti.