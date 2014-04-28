Kreuzberg'de Türkler ve Almanlar, Neo Nazileri yürütmedi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin çoğunlukta yaşadığı Kreuzberg semtine önceki gün yürümek isteyen yüz kişilik Nasyonal Demokrat Partili (NPD) gruba karşı 3 bin 500 ırkçı karşıtı barikat oluşturdu.

Ali Varlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, “Adalet için” yürüdüklerini öne süren aşırı sağcı NPD üyeleri harekete geçtiğinde karşısında yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grubu buldu. Yolları kapatan sol gruplar, NPD’lilerin ilerlemesine izin vermedi. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı Kreuzberg’de caddeler uzun süre kapalı kaldı. Mitte ilçesinde saat 12.00’de toplanan ve sayıları ancak 100’ü bulan aşırı sağcılar, polisin koruması altında sadece birkaç yüz metre ilerleyebildi. Engellenen NPD’liler, bu kez gösteri düzenledi.