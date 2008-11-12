Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Başçı, “Türk Lirası’ndan korkmayın” çağrısı yaptı ve "Türk Lirası’nda bize güvenin, ancak dövizde daha temkinli olmakta fayda var” dedi.



“Küresel Kriz ve Türkiye” başlıklı 6. Uluslar arası Finans Zirvesi’nde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Başçı, Türk Lirası’nda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını, ancak döviz likiditesinde dikkatli davranacaklarını belirterek, “Fonlamada kısıtlama yapmadık, piyasayı fonluyoruz. Mayıs ayından beri piyasaya fon sağlamaya başladık. Talep edilen tüm likiditeyi Türk Lirası olarak veriyoruz” diye konuştu.



Teknik faiz indiriminin 2009’da yapılacağına işaret eden Başçı, bunu daha erkene de çekebileceklerini vurguladı.



“Türk Lirası’na dönüş hızlandı”



Doç. Dr. Erdem Başçı, döviz likiditesi konusunda Merkez Bankası’nın aldığı önlemleri anlatırken, şöyle dedi:



“Döviz depo piyasasını açtık. Bankaların döviz depo işlem limitlerini artırarak, bunu 5.4 milyar dolardan 10.8 milyar dolara çıkardık. Dalgalı kur rejimiyle uyumlu olmak amacıyla, günlük döviz satım ihalelerine başladık.”



Alınabilecek diğer önlemeleri de belirten Başçı, bu önlemlerin döviz depo işlemlerinin daha çok artırılması, döviz depo faizinin ‘nihai borçlanma imkanı’ göz ardı edilmeksizin düşürülmesi şeklinde olabileceğini kaydetti.

Türk Lirası’na dönüşün hızlandığını vurgulayan Başçı, 20 milyar YTL düzeyinde Türk Lirası’na dönüş olduğunu ifade etti.



“Bankalar kur hareketlerinden çok etkileniyor”



Türk bankacılık sisteminin likidite açısından durumunun çok kötü olmadığına dikkat çeken Başçı, “Bankalar, döviz likiditesi açısından krize nispeten hazırlıklı yakalandı. Bankaların açık pozisyonlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler var, açık yüzde 20’yi geçemiyor. Dolayısıyla kur hareketlerinden bankalar çok etkileniyor” diye konuştu.



Başçı, Türkiye’nin, firmaların açık pozisyonunu takip eden nadir ülkelerden olduğunun da altını çizdi.



