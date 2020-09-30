Türk lirasındaki değer kaybı kamu bankalarında 6.1 milyar TL'lik zarara sebep oldu

Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ağustosta kamu bankalarının 6.1 milyar TL zarar etmesine neden oldu.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, ağustosta TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki sert değer değer kaybı, kamu bankalarının bilançolarını da olumsuz etkiledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, temmuzda 2 milyar 848 milyon TL net kâr elde eden kamu mevduat bankaları, ağustosta 514 milyon TL’lik net zarara imza attı. Geçen yılın ağustos ayında söz konusu bankalar 1 milyar 154 milyon TL net kâr elde etmişti.

Kamu mevduat bankalarının sekiz aylık toplam net kârı ise 11,8 milyar TL oldu. Net faiz marjının görece yüksek seyri, kredi hacmi artışı, komisyon gelirleri ve sorunlu kredilerin yapılandırılarak ertelenmesi, bankaların kârlarını yılın ilk sekiz ayında olumlu etkilemişti.

Özel bankalar kâr etti

Bankacılık sektörünün toplam net kârı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 düşüşle 3,9 milyar TL oldu.

Kamu mevduat bankaları ağustosta zarar ederken, yerli özel mevduat bankaları 1,9 milyar TL, yabancı mevduat bankaları 1,3 milyar TL kâr elde etti.

Sekiz aylık dönemde toplam net kâr yerli özel mevduat bankalarında 13,8 milyar TL, yabancı mevduat bankalarında 10,3 milyar TL oldu.

Sektörün toplam sekiz aylık net kârı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8’lik artışla 42,9 milyar TL’ye ulaştı.