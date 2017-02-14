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Ekonomi

Türk lirasında "En kötü performans" geride kaldı mı?

Morgan Stanley ve Societe Generale Türk lirası karşısında euro satılması tavsiyesinde bulundu

14 Şubat 2017 17:52

Geçtiğimiz yıl en kötü performans gösteren gelişmekte olan piyasa para birimi olan Türk lirası, getiri cazibesini artıran para politikası önlemleri sonrasında, ocak ayındaki rekor düşük seviyesinin ardından dolar karşısında yüzde 6.4 yükseldi.

Morgan Stanley ve Societe Generale SA Euro karşısında Türk lirasında alım tavsiye ederken, Merkez Bankası'nın gelişmeler karşısındaki verdiği tepkileri ve Türk lirasında toparlanmaya sebep olabilecek hafif pozisyonlanmayı öne sürdü.

Opsiyon piyasası Türk lirasına yönelik artan güven emarelerine bir yenisi olarak eklendi. 1 ay vadeli kontratların ima edilen volatilitesi geçtiğimiz ayın tepe noktası olan yüzde 24'ten yüzde 13.7'ye geriledi. Öte yandan, Türk lirasında satım opsiyonunun alım primine göre primi Kasım ayındaki 4.4 yüzdelik puandan 2.4 yüzdelik puana düştü.

"TL'nin kısa vadeli getirisi yüzde 11'e yükseldi"

Türk lirası bu yıl ABD faiz oranlarındaki artış ve aralık ayında faiz artırmayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'yi destekleme konusunda yetersiz kalabileceği spekülasyonlarıyla geriledi. Politika yapıcılar o günden bu yana faiz oranlarını artırdı, TL'nin kısa vadeli getirisi yüzde 11'e yükseldi. Geçtiğimiz hafta, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon beklentilerini izlediklerini ve gerekli olması durumunda daha fazla sıkılaştırmanın yapılacağını söyledi.

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"TL'de pozisyonlanma düşük"

Morgan Stanley'in Londra merkezli gelişmekte olan piyasalar stratejisti James Lord, "Merkez Bankası para politikasında görece şahin dili korudu, ve ortalama fonlama maliyetini kademeli olarak artırmayı sürdürdü, bu durum olumlu. Türk lirası gelişmekte olan piyasa rallisina şimdiye kadar katılmadı, ve TL'de pozisyonlanma düşük" dedi.

Türk lirası Pazartesi günü TSİ 18:30'da Euro karşısında yüzde 0.7 yükselerek 2017'deki kayıplarını yüzde 5'e düşürdü. TL dolar karşısında da yüzde 0.4 yükseldi. Morgan Stanley yatırımcılara Euro'yu Türk lirası karşısında 3.65 hedefle satmayı önerirken, Societe Generale benzer bir tavsiyede bulunarak 3.5478 hedefine işaret etti.

Societe Generale'nin Londra merkezli stratejisti Phoenix Kalen cuma günü kaleme aldığı raporunda, "Merkez Bankası tarafında süren teyakkuz Türk lirasının önümüzdeki haftalarda kademeli olarak toparlanmasına yardımcı olabilir. Türk lirasındaki düşük pozisyonlanmanın çözülmesi de bu duruma yardımcı olabilir" dedi.

 

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