Türk Lirası'nın reel değeri ocakta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 4,99 puan artarak 52,89'a çıktı. Endeks, Aralık 2021'de 47,90 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 6,29 puan yükselerek 66,09'dan 72,38'e çıktı.

Türk Lirası'nın değeri, ocakta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 13,05 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 4,88 puan azaldı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.