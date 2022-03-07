Türk Lirası mevduat faizi 1 ayda 1.5 puan geriledi

Bankaların TL mevduata uyguladıkları faiz oranında düşüş sürüyor. Özellikle kur korumalı TL mevduat (KKM) ürününün son aylarda öne çıkması ve faizin üst sınırının politika faizinin 3 puan üstü olarak belirlenmesi de bankaların mevduat faizlerinde gerileme yarattı. KKM’de TL’den dönüşte 3 ay vadeli mevduata yüzde 15 seviyesinde faiz uygulanırken, TL mevduat hesaplarında 1 ay vade yüzde 13-14 seviyelerine indi. Şubat ayı başında 32 gün vadeye bankaların uyguladığı faiz oranı yüzde 15,5-16 seviyesindeydi.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre yeni müşterilere uygulanan yüzde 20’ye kadar varabilen TL mevduat faizlerinin dışında hemen hemen tüm bankalarda 32 günlük TL mevduata uygulanan faiz oranları yüzde 15’in altına indi. Merkez Bankası’nın bankaların ortalamaları olarak verdiği veriye göre de 1 aylık TL mevduat faizi 25 Şubat haftasında yüzde 15,62 seviyesine geriledi.

18 Şubat haftasında bu oran yüzde 16,03 iken 28 Ocak haftasında ise yüzde 16,86 civarında bulunuyordu. Merkez Bankası verilerine göre 1 aylık vadenin yanı sıra 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık vadelerdeki TL mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. 28 Ocak haftasında 3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 19 iken 25 Şubat haftasında yüzde 17,23'e düştü. 1.77 puanlık gerileme yaşandı 3 ay vadeli TL mevduat faizlerinde ortalama olarak.

6 aylık vadede ise 28 Ocak haftasında yüzde 18,73 olan faiz oranı 25 Şubat haftasında yüzde 17,44'e indi. Yine 1.3 puanlık gerileme oldu. 1 yıl vadeli mevduatlarda 28 Ocak haftasında faiz oranı yüzde 20,20 iken 25 Şubat haftasında yüzde 17,64 seviyesine düştü. 2.5 puanın üzerinde bir düşüş oldu. TL mevduat faizinde en büyük düşüş de 1 yıla kadar vadeli TL mevduat hesaplarında yaşandı.

TL kredi faizleri de düşüyor

Merkez Bankası verilerine göre 25 Şubat haftasında TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı bir önceki haftaya göre 7 baz puan azalışla yüzde 20,68’e indi. TL bazlı konut kredi faizleri 9 baz puan azalışla yüzde 17,78; taşıt kredi faizleri 80 baz puan azalışla yüzde 25,76 ve ihtiyaç kredi faizleri 32 baz puan azalışla yüzde 28,92’ye geriledi.