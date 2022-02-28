Türk Lirası kayıplarını sildi; dolar 13,82

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kaybı yaşayan Türk Lirası öğle saatlerine doğru kayıplarını sildi.</p>\n<p>Güne 14,07 liradan başlayan dolar/TL, saat 11.40 itibariyle 13,82 liradan seyrediyor.</p>\n<p>Euro ise 15,49 liraya geri çekilirken, güne 15,74 liradan başlamıştı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>Anlık döviz kurları için tıklayın</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/doviz-kurlari-haftaya-yukselisle-basladi-dolar-14-07-lira,1017774" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Döviz kurları haftaya yükselişle başladı; dolar 14,07 lira</strong></a></p>\n</body>\n</html>