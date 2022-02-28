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Ekonomi

Türk Lirası kayıplarını sildi; dolar 13,82

Türk Lirası sabah saatlerinde yüzde 2'den fazla değer kaybetmişti

28 Şubat 2022 11:38

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sabah saatlerinde dolar karşısında yüzde 2'yi aşan değer kaybı yaşayan Türk Lirası öğle saatlerine doğru kayıplarını sildi.

Güne 14,07 liradan başlayan dolar/TL, saat 11.40 itibariyle 13,82 liradan seyrediyor.

Euro ise 15,49 liraya geri çekilirken, güne 15,74 liradan başlamıştı.

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TIKLAYIN: Döviz kurları haftaya yükselişle başladı; dolar 14,07 lira

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