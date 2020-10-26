Türk lirası eriyor: Dolar 8 TL'nin üzerinde!

Türk lirası haftaya tarihi değer kaybıyla başladı. Dolar, 8.00 TL'nin üzerine çıktı.

Dolar yeni haftaya 7.9760 TL ile başlamıştı. Kısa sürede yükselen dolar gün içinde 8.0662 TL'ye kadar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın" çağrısından sonra ivme kazanan dolar 8.0927'yi gördü.

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta PPK toplantısında faiz artırımını 'pas geçmesiyle' döviz kurları yeniden tırmanışa geçmişti.

Euro da haftaya güçlü başladı. 9.44 TL'nin üzerinde açılan euro, 9.5602 TL ile zirve yaptı. Çift hanelerden düşmeyen sterlin ise 10.5461 TL'den işlem görüyor.