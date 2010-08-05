Türk lirası değer kazandı

T24- Türk lirası (TL) temmuz ayı itibarıyla yıllık düzeyde hem Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında hem de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kazandı.



Merkez Bankası'nın yayımladığı geçici değerlere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aylık, TÜFE bazında yüzde 1,2 (1,52 puan) değer kaybederek 127,47'den 125,95'e, ÜFE bazında da yüzde 0,9 (1,12 puan) gerileyerek 124,45'den 123,33 indi.

Türk lirasının değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında yüzde 9,4 değer kazanarak 115,14'den 125,95, ÜFE bazında da yüzde 9,7 değer kazanarak 112,343'den 123,33'e yükseldi.

Bir başka deyişle Türk lirası bir yıllık sürede TÜFE'de 10,81 puan, ÜFE'de 10,9 puan değer kazandı.

Reel efektif kurun artışı Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde temmuz ayı itibarıyla bir yıllık süre içinde 2003=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:



Dönem TÜFE bazlı ÜFE bazlı

2009 Haziran 113,31 111,42

2009 Temmuz 115,14 112,43

2009 Ağustos 115,96 113,47

2009 Eylül 114,58 112,24

2009 Ekim 117,17 112,39(*)

2009 Kasım 116,34 111,25(*)

2009 Aralık 116,61 112,99(*)

2010 Ocak 122,68 115,93(*)

2010 Şubat 124,43(*) 118,38(*)

2010 Mart 123,20(*) 118,68(*)

2010 Nisan 127,53(*) 124,29(*)

2010 Mayıs 128,32(*) 124,58(*)

2010 Haziran 127,47(*) 124,45(*)

2010 Temmuz 125,95(*) 123,33(*)

(*) Geçici değerler