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Ekonomi

Türk lirası değer kazandı

Türk lirası bir yıllık sürede TÜFE'de 10,81 puan, ÜFE'de 10,9 puan değer kazandı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Türk lirası (TL) temmuz ayı itibarıyla yıllık düzeyde hem Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında hem de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kazandı.
    

Merkez Bankası'nın yayımladığı geçici değerlere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aylık, TÜFE bazında yüzde 1,2 (1,52 puan) değer kaybederek 127,47'den 125,95'e, ÜFE bazında da yüzde 0,9 (1,12 puan) gerileyerek 124,45'den 123,33 indi.

Türk lirasının değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında yüzde 9,4 değer kazanarak 115,14'den 125,95, ÜFE bazında da yüzde 9,7 değer kazanarak 112,343'den 123,33'e yükseldi.

Bir başka deyişle Türk lirası bir yıllık sürede TÜFE'de 10,81 puan, ÜFE'de 10,9 puan değer kazandı.

Reel efektif kurun artışı Türk lirasının reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde temmuz ayı itibarıyla bir yıllık süre içinde 2003=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:


Dönem             TÜFE bazlı     ÜFE bazlı
2009 Haziran       113,31            111,42
2009 Temmuz      115,14           112,43
2009 Ağustos       115,96          113,47
2009 Eylül           114,58           112,24
2009 Ekim           117,17          112,39(*)
2009 Kasım          116,34         111,25(*)
2009 Aralık           116,61         112,99(*)
2010 Ocak           122,68          115,93(*)
2010 Şubat          124,43(*)       118,38(*)
2010 Mart            123,20(*)       118,68(*)
2010 Nisan          127,53(*)       124,29(*)
2010 Mayıs          128,32(*)       124,58(*)
2010 Haziran        127,47(*)       124,45(*)
2010 Temmuz      125,95(*)        123,33(*)

(*) Geçici değerler

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