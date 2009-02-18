Türk Lirası değer kaybında yedinci

Son günlerde rüzgâr yine dolardan yana esiyor. Bu yıl dolar karşısında en çok değer kaybeden Polonya Zlotisi oldu. Türk Lirası ‘kaybedenler ligi’nde yedinci sırada yer aldı.



Gelişmekte olan para birimlerinden kaçış doların içeride 3 ay sonra yeniden 1,70 liranın üzerine çıktı. Dolarda psikolojik sınırın aşıldığını belirten uzmanlar, kurdaki yükselişin sürmesini bekliyor.



NTVMSNBC internet sitesinde yer alan bir habere göre dolar karşısında değer kaybeden para birimlerine bakıldığında Türk Lirası’nın görece güçlü kaldığı görülüyor.



Dolar karşısında değer kaybedenler arasında gelişmekte olan ülkeler başı çekiyor.



Yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi yüzde 32 ile Polonya Zlotisi oldu. Onu yüzde 30 ile Macaristan Forinti, yüzde 22 ile Çek Korunası ve yüzde 19’la Rus Rublesi izledi. Güney Kore Wonu’nda yüzde 15.6, Kolombiya Pezosu’nda yüzde 13.9’luk kayıp yaşandı.



Listede Türkiye yüzde 10.6’lık değer kaybıyla yedinci sırada yer alıyor. İsrail Şekeli ve İsviçre Frangı yüzde 10’luk kayıpla Türkiye’yi izliyor. Türkiye’de kur hareketlerini etkileyen para birimlerinden biri olan Güney Afrika Randı’ndaki kayıp ise yüzde 7.6 oldu.



Neden Türkiye az etkilendi?



Türkiye’nin yedinci olmasını değerlendiren ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğu Avrupa’daki bankacılık sisteminin problemli olduğunu görüyoruz. Orada mortgage’la ve sorunlu varlıklarla ilgili daha fazla risk var; Türkiye’de ise bu konuda bir sorun yok. Böyle bakınca Türkiye biraz daha olumlu kalıyor. Bütçe disiplininde daha fazla taviz verilirse ve IMF anlaşması imzalanmazsa Türkiye’de de kötü etkilenir.”

