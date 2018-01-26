"Türk-Kürt çatışması Alman şehirlerine taşınamaz"

Alman basınında koalisyon görüşmeleri ve Almanya'nın Türkiye ile yaptığı silah ticareti mercek altına alınıyor. Heidelberg'de yayınlanan Rhein-Neckar-Zeitung'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türkiye'nin Almanya ve Kürtler arasındaki ilişkiye dikkat çekildi.Karlsruhe'de yayınlanan Badische Neueste Nachrichten'da, "Federal hükümet, Türk-Kürt savaşına dolaylı bir katılımın Alman şehirlerini de savaş bölgesine dönüştürmesine izin veremez" dendi.

"İyi Kürtler, kötü Kürtler. Kısa süredir Türkiye, Suriye'de Alman silahlarıyla Kürtlerle savaşıyor" diyen Rhein-Neckar-Zeitung'da da ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Federal hükümetten kaynaklanan bu durum epey bir saçma göründüğü için, görevdeki Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel perşembe günü Türkiye'deki Alman tanklarını modernize etme planını durdurdu. Buna nihayetinde gelecek hükümet karar verecek. Peki, o zaman yeni hükümet NATO ortağı Türkiye'ye ters gider mi? Gabriel, Merkel, von der Leyen – hepsi delice bir savaşta yer aldı. Ve bunu sanki her şey normalmişçesine yaptılar. Bu insana ne yazık ki Trump'ı anımsatıyor."

Karlsruhe'de yayınlanan Badische Neueste Nachrichten'da da Türkiye ile silah ticaretine ve Kürt protestolarının rolüne değiniliyor:

"NATO'nun yükümlülükleri bir yana, Almanya artık, Alman üretimi ağır silahlarla karmaşık Suriye savaşında yeni ve tehlikeli cepheler açan müttefiklerini silahlandıramaz. Leopard tanklarının modernizasyonuna 'hayır' denmesi iç politika bağlamında da doğru: Federal hükümet, Türk-Kürt savaşına dolaylı bir katılımın Alman şehirlerini de savaş bölgesine dönüştürmesine izin veremez. Son günlerdeki Kürt protesto dalgası açık bir uyarı niteliği taşıyor. Eğer siyasetçiler, tartışmalı silah ihracatı konusunu temelden ele alma fırsatını kullanırsa daha da iyi olacak."

Neue Osnabrücker Zeitung'da ise Almanya'nın gündemini aylardır meşgul eden koalisyon kurma süreci ele alınıyor:

"Koalisyon görüşmeleri muhtemelen taraflar arasında oluşacak bir dengede düzlüğe kavuşacak. Bu, müstakbel hükümet ortakları arasındaki oy oranını temsil etmiyor. Ama sosyal demokratların elinde, görüşmelerden sonra yapılacak olan parti içi üye oylamasından ötürü bir koz bulunuyor. Mükafat yoksa anlaşma da yok: Görüşmeleri nihayetinde bu formül belirleyecek. Bu adil değil ancak gerçek. Ve bu gerçek Angela Merkel'i önümüzdeki hükümet döneminde giderek daha fazla baskı altında tutacak. Başbakan, iktidarını şimdilik garanti altına alan bir hükümet kurarken, aynı zamanda kendi konumunu zayıflatıyor. Hristiyan Demokrat Parti'deki (CDU) muhafazakarlar, yumruğu şimdiden çantada bekletiyor. İlk fırsatta da çantadan çıkaracaklar."