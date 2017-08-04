Türk kulüplerine Sevilla ve Vardar çıktı

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde play-off turlarında mücadele edecek Türk kulüplerinin rakipleri belirlendi.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla takımı ile eşleşti.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Başakşehir, eşleşmede ilk maçı evinde oynayacak.

Sevilla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kazandığı kupalarla; Avrupa futbolunun kulüpler bazında en büyük ikinci turnavasında en başarılı kulüp olarak tarihe geçti.

Başakşehir bir önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını elemişti.

Fenerbahçe'ye Makedon rakip

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'la eşleşti.

Vardar ile Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçı 17 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 24 Ağustos'ta sahasında oynayacak.

Makedonya Ligi'nde son üç sezonda şampiyonluğa ulaşan Vardar, maçlarını başkent Üsküp'teki Philip II Arena'da oynuyor.

Fenerbahçe 3'üncü ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz ekibi elemişti

© Deutsche Welle Türkçe

DW,CÖ/UÇ