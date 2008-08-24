T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türk köy evlilikleri Der Spiegel’e konu oldu

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel, gazeteci Hatice Akyün'ün (39) "Ali zum Dessert" (Tatlı Olarak Ali) adlı kitabından alıntılara geniş yer verdi.

24 Ağustos 2008 03:00

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel, gazeteci Hatice Akyün'ün (39) "Ali zum Dessert" (Tatlı Olarak Ali) adlı kitabından alıntılara geniş yer verdi.

"Benim İki Ailem" başlığıyla yayımlanan 5 sayfalık alıntılarda Akyün, Kütahya'nın Akpınar köyündeki yaşantısını ve Türk köylerinde evlilikle ilgili gelenek ve görenekleri anlatıyor.

Dergide, bir işçi ailesinin kızı olarak 1972 yılından bu yana Duisburg kentinde yaşayan Akyün'ün eşi Ali ile çekilen bir fotoğrafına ve Türkiye'deki düğünlerle ilgili bazı fotoğraflara da yer verildi.

Türkiye'deki köylerde kız çocukları için doğumlarından hemen sonra çeyizler hazırlanmaya başladığını anlatan Akyün, kendisinin de eşiyle evlenmeden önce hamile kaldığını, bunu kimseye söyleyemediğini, sırrını sadece kız kardeşi Fatma ile paylaştığını kaydetti.
Hatice Akyün, düğünlerdeki eğlenceleri ve geline takı takılması adetini kitabında geniş şekilde anlatıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24