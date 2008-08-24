Türk köy evlilikleri Der Spiegel’e konu oldu

Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel, gazeteci Hatice Akyün'ün (39) "Ali zum Dessert" (Tatlı Olarak Ali) adlı kitabından alıntılara geniş yer verdi.



"Benim İki Ailem" başlığıyla yayımlanan 5 sayfalık alıntılarda Akyün, Kütahya'nın Akpınar köyündeki yaşantısını ve Türk köylerinde evlilikle ilgili gelenek ve görenekleri anlatıyor.



Dergide, bir işçi ailesinin kızı olarak 1972 yılından bu yana Duisburg kentinde yaşayan Akyün'ün eşi Ali ile çekilen bir fotoğrafına ve Türkiye'deki düğünlerle ilgili bazı fotoğraflara da yer verildi.



Türkiye'deki köylerde kız çocukları için doğumlarından hemen sonra çeyizler hazırlanmaya başladığını anlatan Akyün, kendisinin de eşiyle evlenmeden önce hamile kaldığını, bunu kimseye söyleyemediğini, sırrını sadece kız kardeşi Fatma ile paylaştığını kaydetti.

Hatice Akyün, düğünlerdeki eğlenceleri ve geline takı takılması adetini kitabında geniş şekilde anlatıyor.

