Türk: Komşularımdan bir tepki yok

T24 - Kapatılan DTP'nin lideri, 5 yıl siyasi yasağı bulunan Ahmet Türk'ün Ankara'daki Oran Sitesi'nde kiraladıkları eve bir türlü taşınamaması sonucu çıkan ev krizinde ihale emlakçıya kaldı. Türk'ün taşınamaması nedenlerinden bir diğeri olarak iddia edilenlerse komşuları tarafından Türk bayralarıyla taciz edilmesi ve emlakçıya komşuların baskısı... Ahmet Türk konuyla ilgili olarak, "Komşularımdan bir tepki yok" açıklamasında bulundu.



Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 5 yıl siyasi yasağı bulunan ve kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk'ün Ankara'da bulunan Oran Sitesi'ne taşınmak üzereyken bunu bir türlü gerçekleştirememesiyle ilgili olarak BDP'li Sırrı Sakık'tan ilginç bir iddia geldi.



Ev sahibinden pişmanlık telefonu



Oran Sitesi'ne taşınmak üzereyken bunu gerçekleştiremeyen Ahmet Türk'ün 'ev krizinde' ihale emlakçıda kaldı. Türk'ün eşi Mülkiye Hanım, ev sahibinin kendilerini arayarak 'Neden taşınmadınız?' diye sorduğunu söyledi. Türk Ailesi taşınmaktan vazgeçti, ev sahibi müteahhit, Anayasa Mahkemesi'nin yeni binasını yapan kişi çıktı. İddia sahibi BDP'li Sırrı Sakık



Oran Sitesi'nde hemşerisi olan müteahhit Bahattin Demircan'a ait evi kiralamak isteyen ancak son anda mal sahibi tarafından ortada bırakılan DTP'nin siyasi yasaklı eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk'le konuştuk. Çukurambar'daki evinde bulduğumuz Mülkiye Türk, 'Sanırım sorun Bahattin Bey'den çok emlakçıdan kaynaklandı. Çünkü Bahattin Bey, bu sabah (dün sabah - 2 Ocak 2010) bizi arayıp 'neden vazgeçtiniz?' diye sordu' dedi.



'Emlakçı niye böyle yaptı?'



Eşi Ahmet Türk'ün Ankara dışında olduğunu belirten Mülkiye Türk, şunları söyledi:



'Şimdi oturduğumuz ev çok büyük. Biz de yıllarca Oran Sitesi'nde oturduğumuz için oraya alıştık. Bir de benim sağlık sorunlarımdan dolayı hastaneye gidip gelmem burada zor oluyor. O yüzden orada oturmak istedik. Mardinli hemşerimiz Bahattin Demircan Bey'in evini tutmaya karar verdik. Ev hem küçük hem de bizim istediğimiz gibiydi. Eşyalarımızı topladık. Taşınmak üzereyken emlakçı bizi arayıp 'o apartmandaki bütün daireleri verdik, size yer kalmadı' dedi. Oysa daha önce emlakçı evin bize kiralandığını söylemişti. Neden böyle yaptığını anlamadık. Acaba daha yüksek fiyata başkalarına mı verdiler, yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandı? '



Mülkiye Türk, gazetelerde çıkan haberler üzerine, evin sahibi Bahattin Demircan'ın kendilerini arayarak, 'Ben size evi vermeyeceğimi söylemedim. Oysa medyada bu şekilde çıktı. Eve neden taşınmıyorsunuz?' dediğini kaydetti. Türk, bu gelişmelere üzerine artık Oran'daki eve taşınmamaya karar verdiklerini ifade ederek, 'Bu işin fazla uzamasını istemedik. Bu oturduğumuz evde bir süre daha oturmaya karar verdik. Ev sahibimiz de komşularımız da çok iyi niyetli. Hiçbir sorunumuz yok' diye konuştu. Mülkiye Türk, komşuları tarafından Türk bayrakları ile taciz edildiği iddialarını ise 'Öyle bir şey yok. Komşularımız çok iyi' diyerek yalanladı.



'Boş daire var ama...'



Bu arada, Türk'ün tutmaya çalıştığı Oran Sitesi'ndeki ev, Zühtü Tigret caddesinde yer alıyor ve Demircan-2 Sitesi'nde bulunuyor. Emlakçının, 'O binadaki tüm evleri verdik, size daire kalmadı' demesine rağmen AKŞAM muhabiri, dün gittiği Demircan-2 Sitesi'nde 'boş daire ilanlarının' olduğunu tespit etti.



'Anayasa Mahkemesi'ni yapan firma'



Bahattin Demircan'ın MBD İnşaat isimli firmasının, Anayasa Mahkemesi'nin yeni binasını da yaptığı bildirildi. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Ahmet Türk'ün eşi Mülkiye Türk de, 'Anayasa Mahkemesi'ni de bunlar yaptı' diyerek doğruladı. Binanın 2006 yılındaki temel atma töreninde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, inşaatın 700 günde tamamlanacak olmasını öğrenince müteahhit Demircan'ı yanına çağırıp, sürenin 100 gün öne çekilmesini talep etmiş, Demircan da, 'Eğer hakedişlerimizi, ödeneklerimizi zamanında alırsak yetiştiririz' cevabını vermişti. Erdoğan'ın, 'Alacaklarınızı zamanında almanızı garanti ediyorum' demesi üzerine de müteahhit Demircan, 'tamam olur' diyerek söz vermişti. Bunun üzerine de Erdoğan, dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu'ya dönerek, 'Tülay Hanım, işte müteahhit burada. Bana söz verdi; binanızı 100 gün önce teslim edecek. 600 gün sonra yeni binanızda olacaksınız' demişti.



'İyi komşuydu'



Türk Ailesi'nin 7-8 ay öncesine kadar oturduğu Oran'daki eski evin komşuları ise yaşananlardan oldukça rahatsız. Yıllarca aynı binayı paylaştıkları Ahmet Türk ve ailesinin 'zarif ve iyi komşular' olduğunu dile getiren apartman sakinleri, tartışmaların üzücü olduğunu düşünüyor.



'Neden, albay değil'



Müteahhit Bahattin Demircan, avukatı Mustafa İngök aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddetti. Açıklama özetle şöyle:



'İddia edildiği gibi, Ahmet Türk'e bir daire kiraya verilmesi için sözleşme akit edilmemiştir.

Bizim müteahhit firma olarak satışa sunmak üzere dairelerimiz vardır, kiraya verilmek üzere bir dairemiz söz konusu değildir. Kaldı ki, ortada böyle kiralık bir daire olmadığı gibi, herhangi bir komşu ya da sözü geçen albayın baskısı sonucu böyle bir sözleşmeden dönmüş değiliz. Biz, bu konuyla ilgili komşu, bina sakinleri ya da mal sahipleri ya da çevreden hiçbir baskı ve talep görmedik. Ancak, Ahmet Türk ile daha önceden şahsi tanışıklığımız, hemşeriliğimiz, 65 sene üzerinden dedelerimizin aile dostluğu vardır; Mardin kökenli bir işadamı olarak, Ahmet Türk ile hukukumuzu inkar etmiyoruz. Daire satışı ya da kira akdi mevcut ve gerçek olsaydı, bu vakıayı inkar etmez, yaptığımız ticaretin ve sözleşmenin arkasında durur, bunu da ilan ederdik.'



Türk: Komşularımdan bir tepki yok



Kapatılan DTP'nin yasaklı Genel Başkanı Ahmet Türk, Ankara Or-An'daki yeni evine, komşuları nedeniyle taşınamadığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.



Kapatılan DTP'nin yasaklı Genel Başkanı Ahmet Türk, taşınma olayının büyütülmesini , doğru ve ahlaki bulmadığını söyledi.



Türk, ev sahibinin kendisini arayıp, komşuların tepkisini haber verdiği ve bunun üzerine eşyaları götüren kamyonun yoldan çevrildiği şeklindeki haberlere de tepki göstererek, "Ev sahibi Mardin'li bir Kürt, Türk değil. 2005'te, üç dört yere bakmıştım. Kim olduğumu öğrenince son anda vazgeçtiler. İster istemez insan biraz üzülüyor" dedi.



Ahmet Türk, AKP Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, "Or-An'daki dairemi Türk'e tahsis ederim" yönündeki teklifine ise, "Teşekkür ediyorum. Karadenizli arkadaşımın jesti, önemli bir mesajdır. Fakat ihtiyacım yok" dedi.



Mardin'de, arazileri ve tarihi bir köşkünün bulunduğunu belirten Türk, "İstersem, bunların bir bölümünü satar, en lüks daireyi alırım" dedi.