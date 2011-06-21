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Dünya

TÜRK KÖKENLİ ZANLI ALMANYA'YA İADE EDİLDİ BERLİN (A.A)

21 Haziran 2011 14:47

-TÜRK KÖKENLİ ZANLI ALMANYA'YA İADE EDİLDİ BERLİN (A.A) - 21.06.2011 - Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen ay sonunda yakalanan Türk kökenli Alman terör zanlısı Yusuf O.'nun, dün Alman makamlarına teslim edildiği bildirildi. Karlsruhe kentindeki Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki terör zanlısının Eylül 2009'dan bu yana "Alman Taliban Mücahitleri" adlı terör örgütü üyesi olmak ve Berlin dahil çeşitli büyük Alman kentlerinde terör saldırıları planlamakla suçlandığı belirtildi. "Berliner Morgenpost" gazetesi, Yusuf O'nun terör örgütü adına hazırladığı bir video görüntüsünün, güvenlik birimleri tarafından bugüne kadar görülen "en somut tehdit videosu" olarak nitelendirildiğini yazdı.

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