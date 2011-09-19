-Türk kökenli vekiller Eyalet Meclisinde BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - En az 5 Türk kökenli milletvekili, bugün yapılan seçimlerden sonra Berlin Eyalet Meclisine girmeyi başardı. Berlin Eyalet Meclisine girmesi şu ana kadar kesinleşen Türk kökenli milletvekilleri şunlar: Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Dilek Kolat ve Ülker Radziwill, Yeşiller Partisinden Özcan Mutlu ve Turgut Altuğ, Sol Partiden Hakan Taş Özcan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşiller Partisinin bu seçimlerde oy oranını yüzde 4 civarında artırdığını belirterek, eyalette iktidarda bulunan SPD ile koalisyon hükümeti kurmak istediklerini söyledi. SPD ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon hükümeti kurulması durumunda bunun federal düzeyde de SPD-Yeşiller koalisyonu kurulması yönünde bir sinyal olacağını ifade eden Mutlu, "Biz göreve hazırız" dedi. Radziwill, kendi seçim bölgesinden doğrudan seçimleri kazanarak eyalet meclisine girmeyi başardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti. Hakan Taş da Sol Partinin aldığı seçim sonucunun iyi olmadığını ve muhalefet sıralarına geçeceklerini belirterek, güçlü bir muhalefet yaparak, kira artışlarının çok fazla artmasını önlemeye çalışacaklarını belirtti. Yüksek kira artışları nedeniyle insanların başka yerlere gitmesinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Taş, sosyal eşitlik için ve ayrımcılığa karşı mücadele edeceklerini kaydetti.