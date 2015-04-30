Türk kökenli Elif de IŞİD’e katıldı

Almanya’nın Neuried kentinde yaşayan 16 yaşındaki Elif adlı Türk kökenli genç kızın, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü saflarına katıldığı belirlendi.

Şubat ayından bu yana kayıp olduğu belirtilen Elif’in son dönemde internet üzerinden radikal dincilerle bağlantıya geçtiği belirtiliyor. Yaşıtları gibi normal bir çocukluk dönemi geçirdiği kaydedilen Elif’in nasıl radikal İslam’a kaydığı bilinmiyor.

Son sinyal Suriye sınırı yakınlarında alındı

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Alman basını Elif’in cep telefonundan son olarak, Türkiye’nin Suriye sınırı yakınlarında sinyal alındığını yazdı.

Cihatçı kadından yardım almış

Elif’in Suriye’ye geçmek için cihatçı bir kadından yardım aldığı da ortaya çıktı. Genç kızın yolculuk masraflarını adı açıklanmayan kadının karşıladığı belirtiliyor.

Babası, Alman yetkililere tepkili

Elif’in babası, kızının Türkiye’ye gidişine engel olmadıkları gerekçesiyle Alman yetkililere tepki gösterdi.