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Dünya

Türk kökenli bakana "Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz" diyen Alman politikacıya soruşturma

Alman politikacı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten suç duyurusunda bulunuldu

30 Ağustos 2017 19:56

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin liste başı adayı Alexander Gauland'ın Türk kökenli bakan Aydan Özoğuz'a yönelik ırkçı ifadelerine karşı ön soruşturma başlatıldı. 

Thüringen eyaletindeki Mühlhausen Savcılığı'nın Gauland'ın ifadeleriyle ilgili ön soruşturma başlattığı bildirildi. Savcılık sözcüsü, ön soruşturmanın savcılığın kendi inisiyatifiyle başlatıldığını belirterek, eski federal yargıçlardan Thomas Fischer'in yaptığı suç duyurusunun henüz ellerine ulaşmadığını kaydetti.

"Hakaret olduğu açık"

Fischer'in Gauland'a karşı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusunda, Gauland'ın sözlerinin "Toplumun bir kesimine mensup ilgili kişinin etnik kökenini hedef alan bir hakaret olduğu açıktır" ifadesi yer alıyor. Eski federal yargıç Fischer, haber portalı Spiegel Online'da çıkan haberin ardından Mühlhausen Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu bugün Zeit Online'a teyit etmişti.

"Ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın" 

Federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Tagesspiegel gazetesine yazdığı bir makalede, "Dilin ötesinde, spesifik bir Alman kültürünü kolayca tanımlayamazsınız” ifadesini kullanmıştı. Gauland, Özoğuz'un sözlerine atfen, "Bunu Türk kökenli bir Alman söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve ona spesifik Alman kültürünün ne olduğunu anlatın. O zaman bir daha hiç buraya gelmez ve biz de onu, Tanrı'ya şükür Anadolu'ya gönderir bertaraf ederiz” demişti.

"Bu ülkede işi yok"

Gauland, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte Özoğuz'u "bertaraf etme" şeklindeki ifadesi hakkında pişmanlık duymadığını belirterek, "Bunu bir hata olarak nitelendirmek istemem. Bu kelimeyle ilgili çıkarılan tantanayı son derece gülünç buluyorum. Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürünün tanımlanamayacağını söyleyen bir kadının bu ülkede işi yoktur" dedi.

Gauland, hakkındaki suç duyurusuyla ilgili Almanya Yazıişleri Ağı'na (RDN) verdiği demeçte, bunun mesnetsiz bir girişim olduğunu söyleyerek, "Bayan Özoğuz'un Almanya'da işi yoktur ve ona kültüründen daha fazla anlayabileceği yere gitmesini tavsiye ettim" dedi.

Merkel'den kınama

AfD'li politikacı, sözüne ilk gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, ifadelerinin biraz sert olduğunu kabul ettiğini söylemiş, ancak içerik olarak söylediklerini savunmuştu. Başbakan Angela Merkel, Gauland'ın ifadelerini "ırkçı" diye nitelendirerek kesin dille kınanması gerektiğini söylemiş, Gauland'ı ırkçı ifadelerle dikkat çekmeye çalışmakla suçlamıştı.

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