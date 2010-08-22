-TÜRK KIZILAYI'NDAN SELZEDELERE İFTAR PAKETİ PEŞAVER (A.A) - 22.08.2010 - Türk Kızılayı, Pakistan Peşaver'deki selzedelere iftar paketi dağıttı. Türk Kızılayı, Pakistan'da selden en fazla etkilenen bölgelerden Peşaver eyaletinin Nowshera kasabasında selzedeler için iftar paketleri hazırladı. Pakistan'daki Türk Kızılayı Delegasyon Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki 7 kişilik ekip, evleri ziyaret ederek, iftar paketlerini ailelere dağıttı. Yılmaz, sel bölgesine önceki gün geldiklerini belirterek, selden kurtulanların en büyük sorununun gıda, temiz içme suyu, sağlık ve barınma olduğunu bildirdi. İlk etapta selden zarar gören 2 bin 500 kişiye iftar paketi dağıttıklarını kaydeden Yılmaz, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışları sayesinde bu yardımların Ramazan boyunca süreceğini söyledi. ''Kardeşin kardeşe yapması gerektiğini yapıyoruz'' diyen Yılmaz, Pakistan'daki çalışmaların da önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini belirtti.